27 Aprile: Celebriamo la Giornata Mondiale del Disegno

Grosseto: Oggi, 27 aprile, il mondo intero rende omaggio a una delle forme più antiche e universali di espressione umana: il disegno. La Giornata Mondiale del Disegno, conosciuta anche come World Design Day o World Graphics Day, nasce per sottolineare l’importanza del disegno come strumento di comunicazione, creatività e cultura.

L'iniziativa è stata lanciata nel 1963 dall'International Council of Design (ico-D), per celebrare il valore del disegno grafico e del design nella società contemporanea. Tuttavia, negli anni la ricorrenza ha assunto un significato più ampio, includendo tutte le forme di disegno — dall’arte figurativa all'illustrazione tecnica — come fondamentali espressioni dell’ingegno umano.

Il disegno non è solo un atto artistico: è un linguaggio che attraversa culture, epoche e tecnologie. È uno strumento che ci permette di dare forma ai pensieri, raccontare storie, progettare il futuro. Dai graffiti preistorici alle avanguardie digitali, disegnare significa lasciare un segno, visibile e duraturo, nel nostro mondo.

In molte città oggi si organizzano eventi, workshop, mostre e attività didattiche per avvicinare grandi e piccoli a quest'arte straordinaria. In un’epoca dominata dalla comunicazione digitale, riscoprire la forza immediata di una matita su un foglio può diventare un gesto rivoluzionario.

Celebrare questa giornata significa riconoscere il disegno non solo come talento, ma come diritto: il diritto a esprimersi liberamente, a creare senza confini, a immaginare nuove possibilità. E allora, che siate artisti affermati o semplici appassionati, oggi prendete in mano una matita e disegnate: il mondo ha bisogno del vostro sguardo unico.

Buona Giornata Mondiale del Disegno!