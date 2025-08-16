25 teams in gara al "Giro della Toscana" e "Gran premio Peccioli-Sabatini"

Pisa: L’Unione Ciclistica Pecciolese del presidente Luca Di Sandro è impegnata nell’organizzazione delle classiche professionistiche internazionali di ciclismo Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini e Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini. Sarà ancora Pontedera (Pisa) ad ospitare partenza e arrivo del “Toscana” in programma mercoledì 10 settembre.

La “Sabatini” dell’undici settembre si svolgerà con partenza e arrivo a Peccioli (Pisa). Le due gare oltre ad essere valide per il Memorial Alfredo Martini sono comprese nella Coppa Italia delle Regioni e delle Province Autonome. Al Giro della Toscana e alla Sabatini parteciperanno 25 Gruppi Sportivi.

L’Unione Ciclistica Pecciolese si è assicurata la partecipazione di 8 teams catalogati World Tour, si tratta di Uae Emirates XRG; Team Cofidis; EF Education – Easy Post; Intermarché-Wanty; Jayco-AlUla; Movistar; Red Bull-Bora-Hansgrohe; XDS-Astana.

Ecco gli altri 17 Gruppi Sportivi di scena: Burgos – Burpellet-BH; Caja Rural – Seguros RGA; Equipo Kern Pharma; Euskaltel – Euskadi; Solution Tech-Vini Fantini; Team Novo Nordisk ; Polti – VisitMalta; TotalEnergies; Tudor; Unibet Tietema Rockets; Uno-X Mobility; VF Group – Bardiani Csf – Faizanè; Wagner Bazim WB; MBH Bank - Ballan – Csb; MG K-Vis Costruzioni e Ambiente; Team Petrolike; Sam - Vitalcare -Dinatek.

Le fasi decisive Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini e Giro della Toscana verranno irradiate in diretta da Rai Sport e altre emittenti televisive. E’ prevista la diffusione anche fuori dall’Europa.

I percorsi delle 2 competizioni verranno annunciati il 5 settembre a Peccioli. La presentazione si svolgerà a Palazzo Senza Tempo con inizio alle 18:00.