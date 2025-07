25 luglio Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento dalle ore 9.30 in prossimità del Bagno Parrini

“Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”. Il 25 luglio è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento. Evento di sensibilizzazione sulla necessità di prevenire annegamenti, dalle ore 9.30 in prossimità dello stabilimento balneare Parrini

Follonica: Il 25 luglio è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento: si tratta di un'iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell'annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

“Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”. Quest’anno in Italia tutte le località #BandieraBlu hanno dedicato la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini.

A Follonica viene organizzato un evento in prossimità dello stabilimento balneare Parrini, “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Consorzio balneari Follonica, Capitaneria di Porto Ufficio locale marittimo di Follonica, i Vigili del Fuoco distaccamento di Follonica, Il Circolo nautico Cala Violina, la Società Nazionale di Salvamento sezione Follonica, la CRI comitato Follonica.

“Ogni anno si verificano incidenti legati alle attività di balneazione – afferma Alberto Aloisi presidente del Consiglio comunale con delega ai rapporti istituzionali con il mondo balneare - pertanto è nostro dovere proporre eventi di sensibilizzazione sui rischi e sulle procedure di salvamento, in mare e sulla spiaggia. Venerdì 25 luglio abbiamo organizzato una giornata interessante, per far capire i rischi reali e le conseguenze di comportamenti non idonei. Voglio ringraziare tutte le realtà locali che interagiscono in questo ambito sotto svariati punti di vista, considerando prioritario per tutti noi tutelare i frequentatori delle nostre spiagge. Ringrazio tutti per la collaborazione e invito all’attenzione i cittadini e i turisti”.

Di seguito il programma della giornata.

- ORE 9.30 Saluto delle istituzioni, con discorso del Sindaco Buoncristiani

- ORE 9.45 Inizio attività in mare

- Dalle ore 9.50 Simulazione di soccorso in mare e successiva rianimazione a terra

- Simulazione soccorso unità cinofila

- Soccorso con Rescue Can

- Presentazione del progetto “Papà ti salvo io” curato dalla Società Nazionale di Salvamento sezione Follonica