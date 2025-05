25 aprile, Marras e Simiani: “Ciò che stupisce davvero è che Minucci non abbia sentito il bisogno di partecipare”

Orbetello: “Minucci si stupisce della nostra presenza alla manifestazione del 25 aprile? Allora forse non conosce la storia o è tra quelli che la rinnega”. Così l’onorevole Marco Simiani (foto cover) e l’assessore regionale Leonardo Marras replicando all’assessore del Comune di Orbetello Luca Minucci.

“L’Anpi – proseguono - nasce come ente morale da una decisione del comitato di liberazione nazionale, è inizialmente un’associazione nazionale di combattenti e diventa poi l’associazione nazionale di chi ha preso il testimone dai protagonisti sopravvissuti alla guerra di liberazione. Questo significa che l’Anpi è un’istituzione. Ed in tutta Italia, il 25 aprile, è l’Associazione nazionale dei partigiani d’Italia che organizza le manifestazioni nelle piazze insieme ai Comuni e alle istituzioni repubblicane ormai da 80 anni”.

“Ricordiamo poi a Minucci che il 25 aprile si festeggia la liberazione dal nazifascismo, la fine della guerra, l’inizio della pace, la fine della tirannia e l’inizio della libertà. La libertà che consegna ai cittadini il diritto di associarsi e di riunirsi in un luogo pubblico senza nessun impedimento, senza nessuna discriminazione men che meno di carattere politico. Allora, caro assessore, il punto è un altro: non devi sorprenderti della presenza del deputato del territorio o dell’assessore regionale che vive nel territorio alla manifestazione del 25 aprile organizzata dall’Anpi, piuttosto c’è da sorprendersi del fatto che tu, come rappresentante delle istituzioni prima ancora che come cittadino, non abbia sentito il bisogno di esserci”.

