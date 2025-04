Attualità 25 Aprile: le iniziative che la Sezione di Scansano dell’ANPI ha organizzato per l’80° Anniversario della Liberazione 24 aprile 2025

Scansano: L'insieme dei momenti commemorativi del 25 aprile segna l'inizio di uno specifico progetto dell'ANPI di Scansano per sistematizzare e rendere visibile la Memoria delle organizzazioni, dei fatti e soprattutto degli Uomini e delle Donne che sul territorio scansanese si opposero resistenza all'oppressione fascista, alla ferocia della repubblica sociale ed alla occupazione dei nazisti, spesso pagando con la vita il loro amore per la Libertà. Questi gli appuntamenti per il 25 aprile a Murci, Scansano e Baccinello per l’80° anniversario della FESTA DELLA LIBERAZIONE che l'ANPI di Scansano propone con il Patrocinio del Comune di Scansano. ore 10.00 - MURCI - Cimitero Comunale • Ricordo e deposizione di un mazzo di fiori ai piedi della lapide che ricorda il Tenente Gino e il Soldato Giovanni ore 11.00 - SCANSANO - Cimitero Comunale • Ricordo e deposizione di mazzi di fiori sulle tombe dei Partigiani Olindo Lazzaro e Sommi Ciaffarafa ore 16.30 - BACCINELLO - Centro Documentale e Culturale • Ricordo della formazione partigiana dei Tigrotti di Maremma alla presenza dei familiari del Comandante Tripoli (Domenico Ottaviani) • Consegna a Piero Ottaviani della Bandiera storica dei Tigrotti • Momento musicale eseguito dal duo "Livello 15" ore 17.30 – BACCINELLO - Cimitero Comunale •Deposizione di un mazzo di fiori sulla tomba di Domenico Ottaviani (Comandante Tripoli)



