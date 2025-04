25 Aprile, Collettivo Kairós: "Sindaco Casamenti nega patrocinio a Anpi Costa Argento"

Orbetello: "Comunichiamo alla cittadinanza che il sindaco Andrea Casamenti e la giunta comunale di Orbetello, dopo essere stati invitati alla celebrazione del 25 aprile organizzata dall’Anpi Costa d’Argento presso il parco dell’ex idroscalo (alleghiamo e-mail Anpi), hanno deciso di negare il patrocinio e quest’oggi anche l’utilizzo del suolo pubblico, motivando la decisione “Per motivi politici”. A causa della manipolazione comunicativa da parte del Sindaco, rettifichiamo che l’evento in cui non è stato invitato è quello di Grosseto, non Orbetello.

È inaccettabile e scandaloso quanto accaduto. Riteniamo dunque necessario scendere oggi in piazza del Plebiscito davanti al comune, alle ore 16:00, al fianco dell’Anpi, per esigere il rispetto dei valori antifascisti costituzionali che ogni amministrazione ha il dovere di rispettare. La Festa della Liberazione è una delle feste fondanti la nostra Repubblica ed è inqualificabile e vergognoso impedirla anche strumentalizzando una giornata di lutto nazionale. Inoltre, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare anche domani mattina alla commemorazione davanti al comune delle ore 10:45 e all’evento organizzato dall’Anpi che, in ogni caso, si svolgerà", termina la nota del Collettivo Kairós.