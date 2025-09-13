215 alberi a rischio abbattimento a Grosseto: le associazioni chiedono chiarezza

Italia Nostra, WWF e Grosseto al centro sollecitano trasparenza sugli atti e un confronto urgente con il Comune.

Grosseto: Le associazioni Italia Nostra, Wwf e Grosseto al centro hanno protocollato in data odierna richieste di accesso agli atti e di incontro urgente con gli uffici competenti del Comune di Grosseto, in merito alla recente deliberazione che prevede l’abbattimento di 215 alberi risultati in classe di propensione al cedimento “D” (la più grave) a seguito di valutazione visiva VTA (Visual Tree Assessment).

Riteniamo che la sicurezza e la pubblica incolumità debbano sempre venire al primo posto, ma che decisioni così impattanti debbano essere prese con la massima cautela e trasparenza, vista l’importanza del patrimonio arboreo urbano e dei suoi fondamentali servizi ecosistemici.

Non è la prima volta che si presentano situazioni simili: ricordiamo il caso di piazza Galeazzi, davanti alla Basilica del Sacro Cuore, quando nel 2020 furono previsti tagli su 32 olmi che non erano realmente pericolosi. Grazie all’intervento delle associazioni e della cittadinanza, fu possibile evitare un errore irreversibile: dei 32 alberi per cui il Comune aveva erroneamente deciso l’abbattimento, vennero sottratti alle motoseghe una ventina di esemplari, ed è per questo che oggi in quella piazza i cittadini possono ancora fruire di un rigenerante patrimonio ombreggiante.

Quell’esperienza dimostra che un approccio più attento e condiviso può evitare errori irreversibili e salvaguardare il verde urbano.

Per questo oggi chiediamo che venga resa pubblica la documentazione tecnica completa – perizia, relazione, mappe e fotografie – con cui sono stati giudicati a rischio abbattimento questi 215 alberi, affinché la cittadinanza possa comprendere e valutare nel dettaglio la correttezza delle scelte.

Italia Nostra, Wwf e Grosseto al centro sono pronte a vigilare affinché, nel rispetto delle norme e del Regolamento del Verde del Comune di Grosseto, vengano privilegiate tutte le soluzioni che coniughino sicurezza delle persone e salvaguardia del verde pubblico, evitando abbattimenti indiscriminati e puntando, ove possibile, su interventi di cura colturale, consolidamento e gestione programmata.



Francesco Pratesi - Associazione Italia Nostra aps - sez. Maremma toscana

Luca Passalacqua - Associazione WWF Provincia di Grosseto odv

Matteo Della Negra - Associazione Grosseto al centro