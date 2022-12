2022 un anno indimenticabile per Artemare Club

Porto Santo Stefano: Artemare Club per la fine dell’anno 2002 espone nella sede sociale nel Corso Umberto 77 – 79 a Porto Santo Stefano un manifesto con tutte le foto pubblicate nei tanti articoli usciti nella stampa nazionale e nei giornali on line, tra cui Maremma Magazine. Un anno indimenticabile per le tantissimi attività svolte dal sodalizio timonato dal comandante Daniele Busetto con tante associazioni e in tanti settori, dal mare allo sport, dalla solidarietà al ballo, che hanno fatto decidere di trasferire la sede legale di Artemare Club da Roma a Porto Santo Stefano, atto ufficializzata con l’Agenzia dell’Erario di Orbetello e presentato nella recente visita al Sindaco del Comune di Monte Argentario Franco Borghi da due delle giovani imprenditrici che vestono la giacca blu con guidone del sodalizio e dal presidente.



Nel manifesto sono riportate le immagini a quadro con i ringraziamenti al Sindaco del Comune di Monte Argentario e il suo staff, CRI Costa d’Argento, PortArgentario e le navi da crociera Maiden Call, Fratelli d’Italia, donne giacca blu di Artemare Club, Associazione Marittimi Argentario, Marinai d’Italia Porto Santo Stefano, Circolo Canottieri Aniene, Circolo Nautico e della Vela Argentario, Yacht Club Santo Stefano, Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano, Torben Grael, Ettore Botticini, FIPSAS Grosseto, Ghiga per la ricerca, Soroptimist, Rotary Club Monte Argentario, Argentario senza ostacoli, Premio Carlo Marincovich, AquaFilmFestival, Pop Corn, Desigual, explorer Genesia, yacht Rose Pigre, catamarano Sea Shepherd Conrad, barche a vela H2O, Sventola, Toi et Moi, Volare e Bangherang, battello Remus, i bar Mataloni, Giulia e Centrale, la Voltarella, We make your look e la Casa del Ciclo di Orbetello, il residence Il Carrubo e i giornali Il Tirreno, La Nazione, Maremma News, Grosseto Notizie, Il Giunco, le riviste Nautica e Maremma Magazine e le agenzie PressMare e Nautica Report e i soci e simpatizzanti del sodalizio.

Auguri marinareschi per un “better 2023” a tutti, da parte di Artemare Club!