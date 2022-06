annuncio Attualità 200mila euro per la messa in sicurezza della scuola di via Sicilia 30 giugno 2022

Redazione La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che dà il via ai lavori di demolizione e ricostruzione dei controsoffitti ed intonaci nella scuola elementare di via Sicilia.

Grosseto: L'intervento, per un totale di 200mila euro, consiste nella sostituzione delle superfici di controsoffitto pesanti tramite l'installazione di un controsoffitto antisfondellamento. "La creazione di ambienti scolastici sicuri e funzionali per i nostri giovani alunni resta la priorità assoluta per la nostra Amministrazione – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi -. L'intervento si è reso necessario in seguito alle numerose indagini strutturali di verifica delle condizioni della struttura, che puntualmente il Comune mette in campo per monitorare gli edifici scolastici della città."





