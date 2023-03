Sabato 18 marzo, alle 10 e 30 nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto



Grosseto: Sabato18 marzo, alle ore 10 e 30, nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto, in via Monte Rosa 26, si terrà il convegno dal titolo “La prevenzione delle patologie osteoarticolari e il mantenimento dello stato di benessere”, organizzato in occasione della 20° festa del pensionato Anap di Confartigianato Imprese Grosseto.

Il convegno, che è aperto anche alla partecipazione esterna, sarà curato dal dottor Maurizio Carresi, osteopata e fisioterapista. Seguirà il pranzo sociale al ristorante della Sala Eden Bastione Garibaldi sulle Mura Medicee di Grosseto. Aprirà l’evento Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto che introdurrà la giornata; seguiranno gli interventi di Renato Amorosi, presidente Anap provinciale; Giovanni Lamioni presidente di Confartigianato Imprese Grosseto; Fabio Menicacci, segretario generale nazionale Anap; Angiolo Galletti, presidente Anap Regionale Toscana.

Saranno presenti inoltre Guido Celaschi, presidente Nazionale Anap e i rappresentanti del direttivo Anap regionale di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena.

Nella foto da sinistra: Renato Amorosi, presidente provinciale Anap e Guido Celaschi, presidente nazionale Anap