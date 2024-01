2° Torneo di scacchi Città di Grosseto: vince Giulio Bartoletti

Grosseto: Si è svolto nella giornata di domenica 7 gennaio il 2° Torneo Città di Grosseto organizzato dalla ASD Mattoallaprossima e tenutosi nella sede dell'associazione presso il Centro Commerciale Aurelia Antica.

I giocatori provenienti da varie province d'Italia si sono affrontati in un torneo con cadenza standard, dopo 5 partire la spareggio tecnico ha favorito il vincitore Giulio Bartoletti di 15 anni tesserato a Grosseto, al secondo posto l'istruttore dell'associazione grossetana Tommaso Carlesi, terzo posto il giovane senese Liu Jiabao di 18 anni. Primo Classificato NC Biondi Alessandro di Pitigliano. Terzo classificato U18 Enrico Brandi di Grosseto, Secondo Classificato Ranasinghe Arachchig, Malinda di Grosseto, Primo classificato U18 Vinci Salvatore Mattia di Vibo Valentia.





Giuseppe Russo, presidente dell'associazione, ha espresso grande soddisfazione per l'evento, sottolineando come questo torneo rappresenti solo l'inizio di un anno ricco di attività scacchistiche. Tra queste, sono previsti il torneo Sociale a fine gennaio, un nuovo corso online aperto a tutti dal 7 febbraio, il Campionato Provinciale Assoluto a marzo, il Campionato Provinciale U18 ad aprile e infine, a maggio, il Torneo Rapid La Caletta a Porto Santo Stefano, con cui si chiuderà la prima fase dell'anno scacchistico. L'associazione mira a coinvolgere appassionati di tutte le età con un'offerta variegata di corsi e tornei. Per informazioni www.mattoallaprossima.it