2° Memorial Roberto Lavorenti. Terzo posto per le ragazze della Giorgio Peri Grosseto

Grosseto: Il titolo da dare a questa due giorni è: peccato! Le ragazze di Tony Castellano conquistano il terzo, meritatissimo, posto nel Memorial Roberto Lavorenti dopo aver perso di un solo punto il diritto di accedere alla finale del torneo in una partita, contro quel Civitavecchia che poi vincerà il torneo, che lascia tutti con l'amaro in bocca.



Torneo condotto e affrontato alla grande da un gran bel gruppo, con alla guida un Coach che finalmente trasmette davvero ottime sensazioni.

Veniamo alle due partite.

Si comincia contro Civitavecchia che aveva già liquidato nel proprio girone la Pallavolo Nottolini. Tre set simili con le nostre avversarie che partono meglio e noi a recuperare brillantemente con belle giocate e bella concentrazione. Onestamente, trovare il punto di rottura che ha permesso alle ragazze di Civitavecchia di arrivare alla vittoria è difficile. È vero, abbiamo ricevuto leggermente peggio delle partite precedenti, ma questo è stato condizionato dalle ottime battute avversarie. Il nostro gioco si è visto, abbiamo battuto bene, in difesa a parte i soliti buchi lasciati alle pallette ci siamo state eccome. Forse dovevamo rischiare di più nei momenti decisivi ma è trovare il pelo nell'uovo. Insomma non possiamo che dire brave alle nostre ragazze. Il risultato è certamente merito delle avversarie e non certo nostro demerito.

Peccato per la finale mancata. Peccato anche per il MVP del torneo che va quasi sempre alla squadra che vince. Il nostro, senza dubbio va a Sofia Luschi ancora una volta autrice di una prestazione da copertina. Brave comunque.

Nella partita del pomeriggio un po' di comprensibile amarezza. Ci attende San Michele Firenze a contendere alle ragazze del Grifone il terzo posto.

Le ragazze entrano in campo un po' frastornate forse con la testa sempre incollata all'occasione mancata. Ci sono molti errori da una parte e dall'altra poi le nostre atlete, fortemente motivate e valorizzate dal proprio allenatore prendono le misure e chiudono agevolmente il set. Nel secondo parziale, calo improvviso ed imprevisto di concentrazione che permette alle ragazze fiorentine di pareggiare i conti. Ma nel terzo il team di Castellano rimette le cose a posto andandosi a prendere, con merito, tie-break e terzo posto.

Complimenti a tutta la squadra ed in particolare al suo Tecnico, in primis per il risultato ottenuto in un torneo che ha espresso anche ottime individualità e poi, per la professionalità e la voglia di far bene che sa trasmettere a tutte le ragazze con tranquillità e soprattutto con rispetto sportivo.

Complimenti anche alle società Volley Cecina e Pallavolo Donoratico per l'ottima organizzazione del Memorial.

Ora via, appena il tempo di sfare la borsa ed abbassare le ginocchiere, già con la testa ai prossimi impegni delle varie formazioni in cui le ragazze saranno impegnate. Si comincia Mercoledì con la U18 per proseguire nel fine settimana con Serie Serie D e la B2.