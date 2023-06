Sport 2° Memorial Jurij Braconi: Under U13 Pallacanestro Grosseto vince II edizione 6 giugno 2023

Redazione L'Under U13 della Pallacanestro Grosseto vincono la seconda edizione del memorial Braconi battendo in finale i padroni di casa di Asciano per 67 a 62.

Grosseto: I tre giorni di torneo hanno visto i ragazzi di coach Massai vincere il proprio girone battendo le squadre di Calenzano, Palioacanestro (rappresentativa provinciale di Siena) e Sinalunga e qualificarsi per la finalissima con la squadra di casa di coach Lasi. È stata una finale emozionante con le squadre sempre a contatto fino all'ultimo decisivo strappo a 2 minuti dalla fine che ha permesso ai nostri ragazzi di alzare meritatamente la coppa. Un grande e doveroso ringraziamento va a Gregorio, Elia, Giovanni, Gabriele ed Ettore e alle società Basket Cecina, Basket Arcidosso e Pallacanestro costa d'argento. Un finale di anno che regala ai nostri atleti e a Coach Massai una meritata soddisfazione con l'augurio che sia solamente la prima di una lunga serie.

