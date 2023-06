Attualità 2 Giugno, Rossi (FDI): “Grande onore ed emozione per aver partecipato come Deputato" 2 giugno 2023

2 giugno 2023 213

213 Stampa



Redazione Grosseto: “La festa della Repubblica è una festa di tutta la Nazione. È stato per me un grande onore parteciparvi come Deputato della repubblica. Il mio pensiero va a i tanti italiani servitori dello Stato, che hanno sacrificato la loro vita per l’Italia. Oggi il nostro tricolore sventola su una nazione libera e sovrana. La repubblica che ci esprime, non è perfetta, ma con la buona volontà del Governo e del Parlamento può essere migliorata notevolmente con le riforme alle quali stiamo lavorando in questi mesi”. E’ quanto afferma il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, Onorevole Fabrizio Rossi.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità 2 Giugno, Rossi (FDI): “Grande onore ed emozione per aver partecipato come Deputato" 2 Giugno, Rossi (FDI): “Grande onore ed emozione per aver partecipato come Deputato" 2023-06-02T16:12:00+02:00 140 it 2 Giugno, F. Rossi (FDI): “Grande onore ed emozione per aver partecipato come Deputato della Repubblica” PT1M /media/images/prefettura-grosseto-giugno-2023.jpg /media/images/thumbs/x600-prefettura-grosseto-giugno-2023.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 02 Jun 2023 16:12:00 GMT