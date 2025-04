1milione e 450mila euro per promozione artigianato e prodotti enogastronomici toscani

Firenze È ufficialmente aperto da ieri, martedì 22 aprile, il bando pubblico del Consiglio regionale per l’assegnazione di contributi economici per iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani. La dotazione finanziaria complessiva disponibile è pari a 1milione e 450mila euro. La domanda di contributo, redatta esclusivamente online, deve essere presentata entro le ore 17 del 22 maggio 2025.

Il bando in attuazione della legge regionale n. 10 del 2025 “Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell’identità territoriale” prevede un sostegno economico a favore di associazioni, per l’organizzazione di iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano che hanno i requisiti previsti dall’articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) ed i prodotti enogastronomici toscani da parte di associazioni, costituite da almeno un anno, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana e che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo, la finalità dell’organizzazione di tali iniziative.

I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa, di ammontare predeterminato per l’anno 2025 sulla base del numero delle domande validamente presentate. Il contributo non può, in ogni caso, essere assegnato in misura superiore ai 15mila euro per ciascun richiedente avente diritto.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico, raggiungibile attraverso il link: https://bandi.sviluppo.toscana.it/bandoartigianato.