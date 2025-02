Hockey: L’under17 battuta 7-1 a Viareggio dai Pumas. L’under15 supera 6-3 l’Spv Viareggio

Castiglione: Ferma la serie B e l’under23, in pista nel fine settimana le altre due squadre della Blue Factor. Nulla da fare per l’under17: alla palestra Dorando Petri la Pumas Ancora Viareggio con un ottimo secondo tempo stende il Castiglione per 7-1. Gara tirata nella prima frazione chiusa avanti dalla squadra di Mirko Bertolucci per 1-0. Nella ripresa i versiliesi allungano fino al 7-0 con il gol della bandiera del Castiglione firmato da Diego Bracali. Pumas che raggiungono in vetta proprio il Castiglione con una sola gara da giocare prima dei playoff.

Successo per l’under15: al Casa Mora è stata una bella partita contro l’Spv Viareggio chiusa dal Castiglione sul 6-3. Dopo il vantaggio dei viareggini in apertura con Squeo i biancocelesti sono portati sul 3-1, reti di Cornacchini, Bracali e Sforzi che hanno chiuso la prima frazione. Nella ripresa l’Spv accorcia ancora con Squeo. Poi gol di Cornacchini e Bracali, con la rete di Triglia per il 5-3 prima che Bracali segni la sua tripletta e il definitivo 6-3. Castiglione sempre solitario in testa alla classifica