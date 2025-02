18 Febbraio – Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile

Oggi accendiamo una luce di speranza per tutti i bambini e le famiglie che affrontano la battaglia contro il cancro. Ogni anno, migliaia di bambini ricevono questa diagnosi, ma grazie alla ricerca, alle cure sempre più avanzate e al sostegno di tutti, possiamo fare la differenza. Nel mondo e in Italia, la ricerca sul cancro infantile è una priorità per molte istituzioni, ospedali e associazioni. Ecco un quadro delle iniziative più importanti:

A livello globale

Collaborazioni internazionali – Organizzazioni come la WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità) e il St. Jude Global Alliance lavorano per migliorare diagnosi e trattamenti nei paesi meno sviluppati. Trial clinici avanzati – Studi internazionali sperimentano nuove terapie per migliorare le cure e ridurre gli effetti collaterali. Terapie innovative – L'immunoterapia e la terapia genica stanno rivoluzionando il trattamento di alcuni tumori pediatrici. Giornate di sensibilizzazione – Eventi come il Settembre d’Oro (Gold September) promuovono la consapevolezza e il finanziamento della ricerca.

In Italia

L’Italia è in prima linea nella ricerca e nella cura del cancro infantile, grazie a centri d’eccellenza e associazioni impegnate sul campo:

Centri di ricerca e ospedali specializzati

Istituto Gaslini (Genova) – Uno dei principali poli pediatrici, specializzato in oncologia e trapianti.

Ospedale Bambino Gesù (Roma) – Leader nella ricerca sulle terapie innovative, come l’immunoterapia CAR-T.

Istituto Nazionale Tumori (Milano) – Punto di riferimento per la ricerca sui tumori solidi pediatrici.

Associazioni e fondazioni che finanziano la ricerca

Fondazione Umberto Veronesi – Sostiene borse di studio per ricercatori in oncologia pediatrica.

AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) – Finanziamenti per progetti di ricerca specifici sul cancro infantile.

Fiagop (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica) – Supporta famiglie e ricerca.

Heal Onlus e Open Onlus – Focalizzate sulla neuro-oncologia pediatrica.

Grazie alla ricerca, il tasso di sopravvivenza del cancro infantile è passato dal 30% degli anni '70 a oltre l'80% oggi, con punte superiori per alcune forme tumorali. Tuttavia, ci sono ancora molte sfide, soprattutto per i tumori più aggressivi e rari.

Come possiamo aiutare?

Donare alle associazioni che finanziano la ricerca.

Divulgare informazioni per sensibilizzare sul tema.

Partecipare ad eventi solidali per sostenere i bambini e le loro famiglie.

Ogni contributo, piccolo o grande, può fare la differenza!