15esima edizione de “ Il Giro della Laguna- Orbetello Half Marathon”

Dal 25 al 27 aprile a Orbetello torna il grande appuntamento che unisce sport, cultura, natura e impegno sociale

Orbetello: Dal 25 al 27 aprile a Orbetello torna uno degli appuntamenti sportivi più attesi della stagione: Il Giro della Lagune- Orbetello Half Marathon che, quest'anno, è arrivata alla sua 15esima edizione e, sempre di più si caratterizza come un evento di promozione del territorio che unisce cultura, natura e impegno sociale.

La manifestazione, organizzata dall' associazione sportiva dilettantistica gruppo sportivo Reale Stato dei Presidi di Orbetello e patrocinata dal Comune di Orbetello, quest'anno si preannuncia più che mai un evento che unisce sport, impegno sociale e promozione del territorio che mette in risalto le eccellenze in campo culturale e naturalistico. Oltre 500 gli atleti attesi per la gara e 100 i partecipanti alla camminata, centinaia di persone che arriveranno a Orbetello da tutta Italia e da ben 10 paesi del mondo: «Tra cui Ucraina, Gran Bretagna, Germania e Norvegia – sottolineano gli organizzatori – con una partecipazione femminile che si attesta a un buon 30%. Una manifestazione che ormai si presta a valorizzare Orbetello in tutti i suoi aspetti da quello culturale e naturalistico a quello dell'impegno sociale e dell'inclusione con l'istituzione di un premio speciale dedicato al pittore Antonio Martini, artista orbetellano dal sorriso contagioso, scomparso di recente che era un grande sostenitore e appassionato partecipante de Il Giro della Laguna- Orbetello Half Marathon. Il premio è stato realizzato dall'artista lagunare Lorenzo Formiconi».

«Una manifestazione – aggiunge l'assessore con delega a commercio, turismo e cultura, Maddalena Ottali – che sottolinea come il turismo sportivo sia un grande volano di sviluppo per la promozione del territorio, in quanto Il Giro della Laguna richiama una grande partecipazione di persone che visitano Orbetello per la prima volta. Gli organizzatori, inoltre, hanno saputo implementare con lungimiranza l'evento, unendo allo sport anche altre eccellenze, tra cultura e natura, cogliendo in pieno lo spirito di condivisione con il territorio e la comunità che una manifestazione deve avere per essere forte e radicata».

« Il Giro della Laguna- Orbetello Half Marathon – dice ancora l'assessore all'ambiente, Luca Minucci - è una manifestazione a cui, come amministrazione, teniamo tantissimo in quanto mette in risalto i nostri luoghi più peculiari dal punto di vista ambientale. E' l'occasione non solo per visitare luoghi straordinari come il tombolo della Feniglia, ma anche conoscere, attraverso occhi esperti, tutte le caratteristiche del nostro meraviglioso quanto fragile ecosistema lagunare. Una manifestazione, quindi, molto importante che continueremo a sostenere con convinzione».

Per la prima volta il villaggio gara sarà allestito nel cuore del centro storico e le molte conferenze si terranno tutte nell'auditorium comunale: «Sono estremamente contento come delegato allo sport dell’evento – conclude il consigliere delegato Ivan Poccia - è certamente uno degli eventi con più indotto per la nostra città. L’amministrazione ha sempre creduto in questa manifestazione e, anche quest’anno, ha deliberato un importante contribuito al fine di innalzare ancora di più il livello dell'evento, caldeggiando la scelta di organizzare il villaggio gara nel centro storico, così da permettere agli atleti e ai loro accompagnatori di poter visitare agevolmente le vie più centrali del paese».

Si parte venerdì 25 aprile alle 10 con l'apertura del villaggio gara, che sarà allestito in piazza Giovanni Paolo II°, nel centro storico di Orbetello zona Duomo, dove sarà possibile reperire i pacchi gara e i pettorali. Il programma di venerdì alle 17.30 con “Il Giro al tramonto”

8 Km di corsa non competitiva a varie andature e perciò aperta a tutti, in compagnia dei Pacer, per cui non è necessario tesseramento né quota iscrizione, alle 18.30 c'è “L'Aperirun”, aperitivo in musica con degustazione di vini dell'Azienda Agricola Santa Lucia di Orbetello. La chiusura del villaggio gara è prevista alle 20.

Sabato 26 aprile il programma è ancora più ricco: si parte alle 09 con l'apertura del villaggio gara e alle 10 l'appuntamento è con lo Work Shop "fotografare la natura" a cura di Fabio Cianchi e Andrea Benedetti (info e prenotazioni su www.natphoto.it • 3208223972). Alle 11 lo spazio è tutto dedicato all'archeologia con la conferenza "I Tesori Recuperati - la ricerca, le indagini, le emozioni del ritrovamento", conduce il Luogotenente (ris) CC dr. Roberto Lai, Presidente ANC - Tutela Patrimonio Culturale nonché autore e curatore della serie a fumetti "Art Detective".

Il pomeriggio di sabato si accende alle 15 con la World Wild Marathon, escursione naturalistica "alla scoperta della Laguna di Orbetello" a cura dell'associazione "Occhio in Oasi" (info e iscrizioni: Fabio Cianchi 3208223912), alle 17.00 l'appuntamento è con Storie di Runners "Le emozioni della corsa", ospiti e testimonial porteranno le proprie esperienze con la conduzione di Marco Raffaelli e Fabio Fiaschi. Alle 20 chiusura villaggio gara.

Domenica 27 aprile apertura alle 7.30 del villaggio gara in vista dell'appuntamento sportivo principale, il 15esimo Giro della Laguna di Orbetello che partirà alle 9.30 insieme alla camminata ludico-motoria "Un passo per me e un passo per gli altri, sulle orme del Giro", appuntamento a sostegno del charity program dell'evento. Alle 12 sono previste le premiazioni categorie assoluti M e F e alle 12.30 è la volta del Pasta Party che chiuderà la manifestazione.