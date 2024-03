15 marzo, Giornata mondiale dei diritti del consumatore

I cittadini possono iscriversi a Confconsumatori con una quota straordinaria



Grosseto: Il 15 marzo torna la Giornata mondiale dei diritti del consumatore. In quello stesso giorno, nel 1962, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy riconobbe, in un celebre discorso, la figura del consumatore e l’importanza dei suoi diritti. Per celebrare la ricorrenza, Confconsumatori ha deciso anche quest’anno di offrire ai cittadini – fino alla mezzanotte di venerdì 15 marzo – la possibilità di iscriversi alla quota straordinaria di 10 euro rivolgendosi alle sedi sul territorio oppure sul sito web dell'associazione al link https://www.confconsumatori.it/promozione-giornata-mondiale-del-consumatore/ specificando se si desidera usufruire dell’assistenza in presenza oppure attraverso lo Sportello online. L’iscrizione garantirà 24 mesi di informazioni e aggiornamenti, e 12 mesi di consulenza specializzata e personalizzata.

La sede di Grosseto è in via della Prefettura 3 (telefono: 0564 417849; mail: grosseto@confconsumatori.it) ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il lunedì, martedì, giovedì e venerdì anche dalle 9 alle 12. «Dopo il successo dello scorso anno – dichiara il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli – abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa che facilita l’accesso alla tutela del cittadino. A muoverci, sono ancora una volta le parole del nostro fondatore, Biagio Morelli: “Le leggi da sole non bastano, occorrono i cittadini che sappiano usarle, che sappiano valersi dei propri diritti”. Spingere i cittadini ad attivarsi e a prendere parte agli impegni e alle battaglie che riguardano tutti noi è uno degli obiettivi centrali della nostra attività associativa».

TUTELA, FORMAZIONE, INFORMAZIONE – Assistenza e tutela diventano ancora più accessibili in occasione della Giornata mondiale dei diritti del consumatore. L’iscrizione avrà valore biennale: i soci, per due anni, riceveranno newsletter, periodici e materiali informativi, e saranno invitati a partecipare ai webinar e ai seminari organizzati dall’Associazione. Per il primo anno, inoltre, potranno ricevere consulenze gratuite con gli esperti dell'associazione per risolvere problemi in materia di consumerismo: dalle truffe online ai viaggi, dalle utenze al risparmio.

SEMPRE PIÙ DIRITTI – Sono quattro i diritti fondamentali individuati nel 1962 da Kennedy; diritti che per Confconsumatori, vicina ormai a compiere il suo cinquantesimo compleanno, rappresentano ancora la bussola che orienta l’impegno quotidiano. «Oggi – dichiarano dall'associazione – il diritto alla sicurezza, il diritto all’informazione, il diritto alla scelta e il diritto di essere ascoltati si accompagnano a nuovi diritti emergenti, che Confconsumatori si sforza di individuare e anticipare. Ne sono un esempio i diritti digitali, il diritto all’accesso all’energia pulita, il diritto a un’alimentazione sana e sostenibile, questione affrontata anche attraverso il progetto Generazione F. Infine, tra i temi inclusi di recente nella sempre più ampia tutela garantita da Confconsumatori, anche la malasanità veterinaria».

Nella foto: Marco Festelli