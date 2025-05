14°Trofeo BocciHabile: in 70 alla gara regionale di bocce paralimpiche DIR a San Vincenzo

San Vincenzo: Ancora un grande successo per il Trofeo BocciHabile, la gara regionale paralimpica DIR che ogni anno la Bocciofila San Vincenzo organizza in primavera presso il Bocciodromo Comunale di San Vincenzo in collaborazione con l'Associazione La Provvidenza Piombino, la Bocciofila Piombinese con la collaborazione di FIB Toscana. Sono stati 70 i partecipanti in rappresentanza della società di casa San Vincenzo, la squadra più numerosa, della Bocciofila Pieve a Nievole, della Bocciofila Piombinese, della Bocciofila Follonichese, della Happy Wheels Livorno, della Sinergy Prato e delle Bocciofile Sestese e Scandiccese, presentatesi con una squadra mista.





A dare il benvenuto ai partecipanti sono stati il Sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci, il Presidente della Bocciofila San Vincenzo Ivano Giannini, il Coordinatore bocce paralimpiche FIB Toscana Armando Martini, il Delegato FIB Grosseto-Livorno Luca Paternostro. Dopo una lunga giornata di gare sono stati decretati i vincitori di ogni categoria. Nella cat. A hanno prevalso gli alfieri della Piombinese Maica Marchetti (femminile) e Antonio Argenziano (maschile). Nella cat. B ancora un successo per la Piombinese nel femminile con Martina Galligani, che ha prevalso su Arianna Bottai di San Vincenzo e su Elena Rossi di Pieve a Nievole, mentre nel maschile ha dominato Pieve a Nievole occupando tutto il podio con Andrea Castagna, Patrick Westerholm e Alessandro Marchi. Nella cat. C femminile ancora oro piombinese con Rosaria Mazzola, prima davanti a Stefania Brogi della Follonichese e Roberta Balestracci di San Vincenzo, mentre nel maschile trionfa Benol Kurta della Follonichese su Massimiliano Rossi della Piombinese e Simone Gribaldo di Pieve a Nievole. La prova a coppie è stata vinta dalla coppia Piombinese Antonio Argenziano-Maica Marchetti della Piombinese, vincitori in finale su Benol Kurta-Stefania Brogi della Follonichese, mentre al terzo posto sono arrivati Camilla Cherici e Gabriele Panzone della mista Scandiccese-Sestese e quarti si sono classificati Matteo Mannucci e Francesco Bigiotti della Happy Wheels Livorno.

La classifica a squadre ha visto prevalere la Bocciofila Pieve a Nievole sulla Bocciofila Piombinese e sulla Bocciofila San Vincenzo. Hanno premiato il Sindaco Paolo Riccucci, la Vicesindaco con delega a cultura, sociale e pari opportunità Tamara Mengozzi, il Delegato FIB Luca Paternostro e il Coordinatore FIB Armando Martini, coadiuvato da Franco Giannini.