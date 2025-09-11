13° edizione “La Tavolata”- sabato 13 settembre 2025 ore 20.00 Fonderia 1

Sabato 13 settembre la tredicesima edizione de “La Tavolata” organizzata da Cri Follonica , presso la Fonderia 1, con la musica di Radio Diffusione Follonica e la collaborazione dell'Associazione Ristoranti

Follonica: Sabato 13 settembre è la data dell'appuntamento tradizionale di “La Tavolata” organizzata da Cri Follonica, l'evento all’insegna della solidarietà, del buon cibo e del divertimento , finalizzato alla raccolta fondi per contribuire all'acquisto di materiali e mezzi sanitari per la CRI sezione Follonica.

"La Tavolata", arrivata quest’anno alla tredicesima edizione, si terrà nella Fonderia 1, location speciale per ospitare un importante evento di beneficenza che coinvolge da sempre tantissimi follonichesi.

La serata, allietata e animata dalla musica dei ragazzi di Radio Diffusione Follonica, permetterà di degustare piatti preparati dall'Associazione Ristoranti follonichesi, serviti grazie ai volontari della Cri , che si stanno impegnando nell’organizzazione e nella gestione dell’intera serata.

Durante la serata saranno esposti anche i due nuovi mezzi CRI, acquistati grazie al prezioso contributo, alla donazione e alla generosità di tutti i follonichesi.

La quota di partecipazione è di € 25,00 per gli adulti e € 20,00 per i bambini.

Inizio della cena: ore 20

Per prenotazioni e informazioni: Francesca 328 3380278 /Laura 338 4526417/ sede CRI 0566



