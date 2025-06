Portoferraio: Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano invita stampa, cittadini, istituzioni e amici del Parco all’incontro “13 Anni di Parco – Il Presidente Sammuri racconta e saluta”, che si terrà lunedì 23 giugno 2025 alle ore 18:30 nella suggestiva cornice del Forte Inglese a Portoferraio.

Sarà un’occasione speciale in cui Giampiero Sammuri, Presidente del Parco, ripercorrerà i momenti salienti, i traguardi e le sfide affrontate nei 13 anni del suo mandato, tracciando un bilancio dell’attività svolta a servizio dell’ambiente, della biodiversità e delle isole dell’Arcipelago Toscano.

Anche l’Assessore all’Economia, attività produttive, politiche del credito e turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, sarà simbolicamente presente con un videomessaggio di saluto, inviato per l’occasione, nel quale esprime la propria vicinanza e riconoscenza per il lavoro svolto dal Presidente Sammuri, non potendo intervenire direttamente all’evento.

L’incontro rappresenterà anche un momento di saluto e una riflessione sui tanti anni trascorsi, ma anche un ringraziamento a tutte le persone, le istituzioni e le comunità locali che hanno collaborato con il Parco e lo hanno aiutato a crescere.

Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale YouTube del Parco Nazionale Arcipelago Toscano @parcoarcipelagotoscano3992