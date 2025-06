12-17 giugno 2025, il “Capraia Sail Rally” compie un lustro e aggiunge il 1° “Vele Storiche a Punta Ala”

Una flotta di imbarcazioni d'epoca salperà il 12 giugno per raggiungere Capraia, dando il via a un evento ricco di regate, cultura marittima e un'inedita sfilata di eleganza auto-barca. Foto Maccione

Punta Ala: Giovedì 12 giugno 2025 una flotta di imbarcazioni d’epoca, classiche e storiche partirà da varie località del Mar Tirreno per raggiungere il Marina di Capraia Isola con la formula della “multipartenza”. Già sperimentata con successo, consiste nel registrare sull’App Navionics Boating il percorso, le miglia e il tempo impiegato, che serviranno per stilare la classifica del Challenge Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia. Sarà l’inizio del Capraia Sail Rally, organizzato per il quinto anno consecutivo dall’Associazione Vele Storiche Viareggio (www.velestoricheviareggio.org), il sodalizio fondato nel 2005 capitanato dal fiorentino Gianni Fernandes. Il ventennale dell’Associazione coincide con il primo lustro di questa regata d’altura, che porterà la flotta a sostare in Capraia fino al 15 giugno. L’arrivo del Rally seguirà la fresca proclamazione dei vincitori della seconda edizione del premio letterario Internazionale del Mare Piero Ottone, indimenticato giornalista, scrittore e appassionato velista. Dal suo esordio il Premio Ottone ha condiviso e sostenuto le finalità storiche e culturali del Capraia Sail Rally.





Nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 giugno 2025, davanti all’Isola di Capraia si svolgeranno due regate costiere e una grande festa per armatori ed equipaggi con musica dal vivo. Saranno presenti anche le automobili della Scuderia A. C. Biondetti Asd di Firenze, che disputeranno il Concorso di Eleganza ‘Isola di Capraia’ in abbinamento tra le auto e le barche d’epoca. Domenica 15 giugno la flotta ripartirà e, dopo avere lasciato l’Isola d’Elba alla propria destra, dirigerà verso il Marina di Punta Ala per inaugurare la prima edizione del Museo Galleggiante Vele Storiche Viareggio e partecipare alla prima edizione delle “Vele Storiche a Punta Ala”, realizzata in collaborazione con lo Yacht Club Punta Ala. Qui, lunedì 16 giugno, verrà disputata una regata in tempo reale, senza compensi e con la possibilità di sfide dirette fra due o più yacht. Dal giorno successivo le imbarcazioni torneranno ai propri porti di stazionamento oppure proseguiranno verso Porto Santo Stefano, dove si disputerà l’Argentario Sailing Week, tappa della Coppa AIVE del Tirreno 2025.





Il Capraia Sail Rally è organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Capraia Isola, Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia, FIV Federazione Italiana Vela, AIVE Associazione Italiana Vele d’Epoca, CIM Comitato Internazionale del Mediterraneo, Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti e in collaborazione con la Guardia Costiera. Sponsor e partner della manifestazione sono Navionics Boatings di Garmin, Frisbi energia naturale, 4F Group, Cordificio Ferretti, Navigo, Pasta Masseria Canestrello, Cantiere Navale Francesco Del Carlo, Scuderia A. C. Biondetti Asd, U-Safe, Versilia Marine Services, Consorzio LaMMA, Porto di Pisa, Veleria Millenium, AS Yacht Engineering Service, Marina di Capraia Isola e i produttori locali La Piana, Arura Azienda Agricola, Il Saracello, Birrificio Ortigrandi, Azienda Agricola San Rocco.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ISCRIZIONI

Associazione Vele Storiche Viareggio - www.velestoricheviareggio.org

Mob. +39 348 5809440 - E-mail: g.fernandes@velestoricheviareggio.org

Segreteria Auto Storiche Scuderia A.C. Biondetti Asd - Roberto Giacinti

Mob. +39 335 636 9698 - E-mail: giacinti.roberto@gmail.com