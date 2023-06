L'11esima mini Coppa Passalacqua ha raggiunto le semifinali

Grosseto: La 11esima mini Coppa Passalacqua ha raggiunto le semifinali. Mercoledì 21 giugno si contenderanno la finalissima Follonicagavorrano – Invictasauro 2009 (ore 19.15) e Roselle 2009 – Grosseto (ore 21.15).

Questi i risultati dei quarti di finale:



Nuova Grosseto – Follonicagavorrano 0-3

Venturina – Roselle 2009 2-3

Invictasauro – Invictasauro 2009 1-2

Grosseto – Virtus Maremma 6-5 (d.c.r.)

Le finali sono programmate per sabato 24 giugno: 3°-4° posto alle ore 19,15; 1°-2° posto alle 21,15.

3° quarto di finale

Invictasauro 2008 – Invictasauro 2009 1-2 (1-0)

INVICTASAURO 2008: Garzia, Tamburelli (9' st Venturacci), Bonari, Picchianti (17' st Melone), Galatolo, Di Domenico (26' st Adrian), Fanciulli, Mariottini (9' st Francioli), Pierciavalle (9' st Cavero), Galdi, Bigiarini (17' st Begardi). A disposizione: Musarella, Brunetti, Bindi. Allenatore: Shaba Violi.

INVICTASAURO 2009: Kopshti, Toni (26' st Tiberi), Granci, Turco (1' st Cinelli), Marcone (27' st Santi), Maffuccini, Saloni (1' st Rotelli), Totino (33' st Samperi), Angelini, Galbiati (23' st D'Andria), Ennache (1' st Fusini). A disposizione: Bartoletti, Esposito, Gargiulo. Allenatore: Cristiano Papini.







ARBITRO: Rocco Introcaso; 1° assistente Alessandro Niccolò Marras, 2° assistente Salvatore Sbordone.

RETI: 8' Galdi; 8' st Fusini, 18' st Rotelli.

NOTE: ammoniti Cavero, Rotelli. Recupero: 1' + 8'.

Sono i ragazzini del 2009 di Cristiano Papini a entrare nelle semifinali superando (1-2) i colleghi del 2008 in una sfida tutta in famiglia.

Prima frazione condotta dalla formazione di Violi, che passa in vantaggio con Galdi dopo pochi minuti (8) e appare in grado di comandare la gara. Lo scenario cambia nella ripresa con i cambi effettuati nell'intervallo. Prima Fusini (8'), poi Rotelli (18') capovolgono la situazione e i “grandi” non riescono più a raddrizzare la barca.

Ultimo quarto di finale

Grosseto – Virtus Maremma 6-5 d.c.r. (1-1) (0-0)

GROSSETO: L. Niccolini (34' st Cazacu), R. Niccolini, Fiore, Falciani (6' st Berardone), Napolitano, Mussio, Roggiapane (32' st Limosani), Vongher, Gigli (29' st Rossi), Margiacchi, Betti (6' st Frediani). A disposizione: Del Chiaro, Loreti, Pascolini, Agresti. Allenatore: Michele De Masi.





VIRTUS MAREMMA: Pantani, Costi, Reka, Daili, Sabri, Bendinelli, Turacchi (14' st Radi), Iacometti, Kopshiti, Agovino, Vilcu (22' st Tana). A disposizione: Galli, Epa. Allenatore: Rudy Luchetti.





ARBITRO: Roberto Bocci; 1° assistente Gabriele Vagheggini, 2° assistente Giacomo Ginanneschi.

RETI: 8' st Berardone, 25' st Kopshiti.

NOTE: ammoniti Iacometti, Agovino. Calci d'angolo 4-1. Recupero: 0' + 4'. Successione dei rigori: Limosani (gol), Daili (gol), Berardone (gol), Bendinelli (gol), Margiacchi (gol), Iacometti (gol), Frediani (gol), Kopshiti (gol), R. Niccolini (gol), Agovino (fuori).

Occorrono i calci dal dischetto per definire l'ultima squadra delle semifinali. Il Grosseto fa centro 5 volte su cinque, la Virtus Maremma cade sull'ultimo tiro. Una partita accesa dove i ragazzi di De Masi hanno faticato per piegare la resistenza dei coetanei della Virtus, formazione dinamica e ricca di volontà. Il Grosseto passa in vantaggio al minuto 8 della ripresa con Berardone entrato in campo da soli due minuti. I biancorossi insistono senza trovare il raddoppio e vengono raggiunti da Kopshiti al 25' con un tiro dalla lunga distanza che sorprende l'estremo difensore Ludovico Niccolini.