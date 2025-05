11° raduno “bande tra i soffioni” a Monterotondo Marittimo

Il Corpo Bandistico “La Rinascente” di Monterotondo Marittimo (Gr), dopo aver tagliato lo scorso anno il traguardo del 10° Raduno “Bande tra i Soffioni”, è nuovamente pronta ad iniziare la nuova decina e presenterà il giorno 25 Maggio 2025 il Raduno numero 11!

Monterotondo: Ogni anno il Corpo Bandistico “La Rinascente” ha il piacere di ospitare Bande che non hanno ancora partecipato al raduno, cercando possibilmente di includerne almeno una proveniente da fuori regione. Anche quest'anno l'obiettivo è stato raggiunto con la partecipazione di una banda proveniente dalla provincia di Perugia.

Riflettendo sul percorso compiuto, si riconosce come questo rappresenti un significativo traguardo, raggiunto grazie alla passione e all'amore per la musica che i membri del consiglio e i suonatori dimostrano. L'associazione è una realtà importante del territorio, presente ogni qualvolta viene chiamata per feste istituzionali o per concerti e che, come tutte le realtà bandistiche, affronta le difficoltà legate alle scarse vocazioni musicali tra i giovani, senza tuttavia arrendersi.

Per questo motivo, “La Rinascente” coglie l’occasione per ricordare il progetto "Note Fuori dal Registro", portato avanti da oltre 15 anni all’interno delle scuole primarie di Monterotondo Marittimo. Tale iniziativa consente ai giovani di avvicinarsi alla musica e di conoscere e suonare i vari strumenti musicali a fiato. I corsi pomeridiani e serali sono invece aperti sia a bambini che ad adulti.

Un ringraziamento anticipato è rivolto anche a tutte le persone del paese, esterne alla banda, che in occasione di questa festa si adoperano affinché l’evento abbia successo.

Non resta che ricordare il programma della giornata del 25 maggio: sfilata per le vie del paese alle ore 10 circa e, nel pomeriggio a partire dalle ore 15:30, esibizione concertistica. Le bande ospiti saranno: Associazione Filarmonica Castel del Piano APS (PG), Filarmonica “G. Verdi” di Roccatederighi (GR), Gruppo Filarmonico Solvay di Rosignano M.mo (LI).

il Corpo Bandistico “La Rinascente” invita calorosamente a partecipare numerosi.