100DONNE: la potenza delle esperienze femminili in scena per Valdichiana2025

Nell’ambito di Capitale Toscana della Cultura arriva in Valdichiana Senese un progetto artistico e teatrale di stampo internazionale: 100 DONNE, della regista catalana Angels Aymar.

Siena: Sette giorni di prove durante i quali le partecipanti si racconteranno e conosceranno, condividendo l’esperienza dello spettacolo del 30 novembre.

Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura presenta 100DONNE, un progetto di respiro internazionale nato dalla creatività della regista catalana Àngels Aymar, che dopo aver debuttato al Festival Grec di Barcellona e aver viaggiato in Corea del Sud e nei Paesi Bassi, approda ora in Toscana come parte integrante del programma culturale dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.

Accanto ad Aymar, il team artistico che darà forma al progetto è composto da: Montse Colomé per i movimenti scenici, Júlia Rabadan per le immagini e le proiezioni visive e Laura Fatini come direttrice artistica associata, con la produzione esecutiva curata dall’Associazione Aquilegia.

100DONNE nasce per dare voce alle esperienze femminili attraverso un processo creativo collettivo che unisce teatro, arti visive, musica e danza. Non è uno spettacolo tradizionale, ma un percorso di partecipazione: le partecipanti, non attrici professioniste, saranno protagoniste di una narrazione corale che mette al centro i loro vissuti, le loro domande e il loro sguardo sul presente. La sceneggiatura prenderà forma anche grazie a un modulo che ciascuna partecipante compilerà al momento dell’iscrizione: uno strumento che permetterà di raccogliere idee, esperienze e riflessioni personali, che diventeranno parte integrante della drammaturgia. In maniera implicita, ogni donna coinvolta sarà così autrice e fautrice dello spettacolo, contribuendo con la propria unicità a un’opera condivisa.

L’importanza del progetto risiede proprio nella sua capacità di rendere il teatro un bene comune, accessibile a tutte, senza bisogno di esperienza artistica o teatrale. 100DONNE si pone come strumento di inclusione, dialogo e riconoscimento, invitando le donne della Valdichiana Senese a sentirsi parte di un racconto più ampio, che unisce territori diversi in un legame internazionale tutto al femminile. Ogni voce è preziosa: l’unico requisito richiesto (insieme a quello di risiedere nel territorio dell’Unione) è la disponibilità reale per tutte le giornate di prove e la voglia di mettersi in gioco, trasformando l’impegno quotidiano nelle prove in un momento di crescita collettiva.

Lo spettacolo finale, previsto a conclusione del progetto, prenderà vita il 30 novembre agli Ex-Macelli di Montepulciano: le prove si svolgeranno da domenica 23 a domenica 30 novembre 2025, ogni pomeriggio dalle 16 alle 20, con una prova generale aperta al pubblico il 29 novembre. A conclusione del percorso sarà anche realizzato un documentario, capace di raccogliere e restituire l’esperienza condivisa dalle partecipanti.

Le iscrizioni sono aperte e resteranno disponibili fino al 15 settembre 2025.

Le donne interessate possono scrivere a 100donne@valdichiana2025.it o telefonare ai contatti dedicati (347 3099679): riceveranno così il modulo da compilare, che sarà il primo passo del loro percorso creativo. Non è previsto alcun casting: l’ammissione avverrà in ordine di ricezione delle conferme e ogni partecipante diventerà parte viva del progetto.



