100° campionato di serie A1. Tre derby per il Circolo Pattinatori Grosseto

Iscritte tutte le 14 squadre aventi diritto.

Grosseto: L’edizione numero cento del campionato di serie A1 di hockey pista andrà in scena con le quattordici squadre avanti diritto, comprese quindi le neo promosse CGC Viareggio e Montecchio Precalcino. Salgono quindi a tre i derby toscani per il Circolo Pattinatori Grosseto che, dal 17 settembre 2022, parteciperà per l’ottava volta al massimo campionato e che si misurerà con Follonica, Forte dei Marmi e Cgc Viareggio.



I biancorossi del presidente Stefano Osti, che si è messo nelle mani del mister Michele Achilli, sono attesi a una stagione particolarmente impegnativa, impreziosita dalla storica partecipazione alla WSE Cup, che scatterà con il concentramento fissato dal 16 al 18 dicembre.

Le squadre partecipanti al campionato di serie A1 2022-2023: H.Bassano 1954, Follonica H.1952, HC Forte dei Marmi, Circolo Pattinatori Grosseto 1951, Amatori Wasken Lodi, Montebello HP, HC Montecchio Precalcino, HRC Monza, Sandrigo Hockey, Hockey Sarzana, GSH Trissino, HC Valdagno, Hockey Vercelli e CGC Viareggio.

Serie A2. Tre defezioni nel campionato di serie A2, due per mancata iscrizione, Hockey Prato 1954 e HP Matera; una per essere la seconda squadra di una squadra di A2, il Correggio Hockey. I loro posti saranno presi da queste squadre retrocesse per il girone A, Montebello HP, Bassano 54, Seregno 2012 e per il girone B, Pumas Ancora Viareggio, CH Roller Salerno e SPV Viareggio che entro pochi giorni dovranno dare la loro disponibilità per il ripescaggio. Le altre 17 aventi diritto si sono regolarmente iscritte.

Girone A: Roller Bassano, Hockey Breganze, Correggio Hockey, Amatori Modena 1945, HC Montecchio Precalcino (2ª squadra), Azzurra Novara, Roller Hockey Scandiano, Hockey Thiene, H:Trissino 05

Girone B: Rotellistica Camaiore, HC Castiglione, Follonica H.1952 (2ª squadra), HC Forte dei Marmi (2ª squadra), AFP Giovinazzo, CP Grosseto (2ª squadra), Roller Matera, Hockey Sarzana (2ª squadra).

La provincia di Grosseto sarà rappresentata in questa categoria da ben tre formazioni, dopo la promozione degli Yankees Follonica, guidati dal grossetano Franco Polverini.