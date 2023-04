Cultura “100 anni di Calvino in Rete”: gli ultimi tre appuntamenti in calendario 24 aprile 2023

24 aprile 2023 155

155 Stampa



Redazione Grosseto: Da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile la compagnia AnimaScenica porta “Le fiabe italiane” a Monterotondo Marittimo e Roccastrada e il Teatro Studio “Il sentiero dei nidi di ragno” a Follonica. Sono gli ultimi tre appuntamenti per il programma di eventi “100 anni di Calvino in Rete”, promosso dalla Rete Grobac, delle biblioteche di Maremma. Le compagnie AnimaScenica e Teatro Studio torneranno a portare i loro spettacoli dedicati al celebre scrittore italiano. Mercoledì 26 aprile, alle 11.30, a Monterotondo Marittimo è previsto lo spettacolo “Fiabe italiane”, di AnimaScenica, un reading musicale interpretato da Irene Paoletti, con le musiche di Emanuele Bocci, che arriverà anche giovedì 27 aprile, alle 10.30 alla biblioteca comunale “Antonio Gamberi” di Roccastrada. Venerdì 28 aprile, alle ore 10.30 alla biblioteca della Ghisa di Follonica, si chiuderà con “Il sentiero dei nidi di ragno” del Teatro Studio: a portare in scena le vicende di Pin, bambino che vive al seguito di un distaccamento partigiano durante la Seconda guerra mondiale, sono Luca Pierini, Mirio Tozzini ed Enrica Pistolesi, con la regia di Daniela Marretti. Per informazioni sugli eventi "100 anni Calvino in Rete" è possibile scrivere alla biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia, che organizza gli eventi di promozione della lettura: biblioteca.comunale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura “100 anni di Calvino in Rete”: gli ultimi tre appuntamenti in calendario “100 anni di Calvino in Rete”: gli ultimi tre appuntamenti in calendario 2023-04-24T11:57:00+02:00 221 it “100 anni di Calvino in Rete”: gli ultimi tre appuntamenti con il calendario degli eventi organizzati dalla Rete Grobac PT1M /media/images/FOTO-LUCA.jpg /media/images/thumbs/x600-FOTO-LUCA.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Mon, 24 Apr 2023 11:57:00 GMT