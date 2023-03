1° torneo di calcio a 5 aperto a tutti i bambini

Grosseto: Non perdete l'occasione di far divertire i vostri figli con il calcio a 5! Il 1° torneo individuale per le categorie nate tra il 2012/2013 e il 2014/2015 si terrà a Grosseto il 6-7 aprile, grazie all'organizzazione dell'APSSD "Liberi di giocare a calcio", che vedrà i ragazzi scendere in campo per dimostrare tutta la loro abilità con il pallone.

Il torneo si svolgerà nel più grande rispetto delle normative in materia di Covid 19 e, inoltre, sarà possibile partecipare alla competizione solo dopo aver esibito il certificato medico sportivo.

La quota d'iscrizione, fissata a soli 20 euro, comprende anche il pasto durante le giornate di gioco e, oltre alla competizione, c'è l'opportunità di passare una giornata all'insegna dello sport e dell'apertura mentale.

Come ha affermato il presidente dell'associazione, Michele Coccia, "Il nostro obiettivo è quello di far avvicinare i bambini allo sport, e nello specifico al calcio, attraverso una giornata di gioco e divertimento. Non importa se vincono o perdono, l'importante è che tutti abbiano la possibilità di giocare".

Scoprite insieme ai vostri figli il piacere di condividere questo sport e datevi l'opportunità di far parte di una manifestazione sportiva unica nel suo genere.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione! Per maggiori informazioni e chiarimenti sul regolamento del torneo, potete telefonare al numero del presidente dell'associazione, Michele Coccia: 3202685678.

Segui l'associazione "Liberi di giocare a calcio" sulla Pagina facebook