1 May Rock II Edizione: una Giornata di Musica e Divertimento a Grosseto!

Per tutti gli appassionati di musica e divertimento, siamo felici di annunciare un evento imperdibile che si svolgerà il prossimo 1 Maggio presso lo Stadio Jannella di Grosseto. Grosseto: Sarà una giornata indimenticabile all’insegna della musica, dell’amicizia e della condivisione! Un Intero Giorno di Attività e Musica. La giornata sarà caratterizzata da una serie di concerti che avranno inizio alle 15,30 con un primo intrattenimento del grande DJ MIDU-K38 a partire dalle 12. Le 8 band del panorama Grossetano animeranno il palco con le loro sonorità, mentre la band “Itinerante” The Radiolinas, suonerà nell’area concerto e nelle zone limitrofe durante gli intervalli. I gruppi che si succederanno presso lo stadio di baseball “R. Jannella” saranno: 7 Beans Seed Tutta colpa di Vasco Klessiva Box 48 Thin Lizzy Tribute band Cosmic Flame Crazy Moon L’evento uscirà dai cancelli dello Jannella grazie alle dirette streaming presso la piattaforma “Maremma in diretta “ di Carlo Sestini, altro protagonista dell’evento in qualità di presentatore e intervistatore. L’ingresso a 1 May Rock è completamente gratuito e all’interno dell’area concerto, saranno presenti food trucks e zona beverage per soddisfare tutte le esigenze Dettagli Evento: 1 May Rock Stadio di Baseball Jannella (Grosseto, Viale della Repubblica) Ingresso gratuito Accessibilità per disabili Evento promosso da StageOn Music Promoter Link ai social e contatti Instagram: primo_maggio_rock Facebook:https://www.facebook.com/primomaggiorock Mail: 1maggio@stageon.it



















