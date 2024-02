Sport 1° Follonica Motorshow, un rally per la solidarietà 11 febbraio 2024

11 febbraio 2024 190

190 Stampa

Gianni Mancini

Di scena in riva al golfo, teatro di gara la zona del Palagolfo di Follonica e si svolgerà nei giorni 24 e 25 febbraio, con una Formula Challenge Sperimentale Aci Sport. Follonica: FOLLONICA-Rally e solidarietà, un binomio messo in piedi dalla scuderia automobilistica Maremma Corse 2.0, con al vertice patron Paolo Santini, con a fianco tutti gli uomini della scuderia tirrenica.

Ed allora direbbe Don Abbondio ( Promessi sposi), “ questo rally sa da fare”, certamente si è stata la risposta, alla unanimità degli organizzatori e così a preso corpo l'idea della prima edizione del Follonica Motorshow, andando a decollare la kermesse proposta dalla scuderia Maremma Corse 2.0, nel format Formula Challenge Sperimentale Aci Sport, proponendo due giornate di agonismo e spettacolarità, elementi che troveranno la loro ideale ambientazione negli ampi spazi del Palagolfo, in via Sanzio a Follonica. L'evento è in programma al Palagolfo di Follonica il 24 e 25. L'evento guarda alla solidarietà, con parte dell'incasso che verrà devoluto ad associazioni di volontariato del territorio. Sale la temperatura o quanto meno la febbre in riva al Golfo trattandosi di motori, in particolare di rally che da queste parti fanno salire l'entusiasmo. C'è grande attesa in città e nel comprensorio per questo evento voluto ad ogni costo dalla scuderia tirrenica. Le adesioni si protrarranno fino al 19 febbraio e forse anche oltre, evento aperto a tutte le vetture da rally moderne e storiche, da slalom, formula Challenge e prototipi, esemplari conformi ai rispettivi regolamenti di settore di appartenenza. Con la prima edizione di Follonica Motorshow, la Maremma Corse si è prefissata di arricchire il calendario sportivo cittadino con un appuntamento destinato a divenire un “classico” di inizio stagione. Tre, i percorsi disegnati; dagli esperti organizzatori follonichesi: Follos, Leopolda e Sprint-tutti tratti sui quali sarà distribuito un chilometraggio totale di km 19,800 che godranno dell'accensione dei motori nella giornata di sabato 24 febbraio, con il Warm Up, previsto dalle ore 13,00 alle ore 15,30. Nove, i passaggi totali, tre ripetuti per tre volte nei due giorni di gara, con partenza ogni minuto. L'arrivo è previsto per le ore 18,00. Il paddock verrà allestito all'interno del Palagolfo, location dove troverà spazio anche un rally Village aperto ad una serie di eventi collaterali tra i quali spicca la “Rally Solidarietà” proposta che permetterà al pubblico di vivere dall'interno di un'auto da competizione tutta la vivacità del Motorsport, nelle fasi extra gara Parte dell'incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di volontariato cittadino. Per informazioni disponibili all'interno del sito ufficiale della scuderia Maremma Corse 2.0 Foto Marco Ferretti

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport 1° Follonica Motorshow, un rally per la solidarietà 1° Follonica Motorshow, un rally per la solidarietà 2024-02-11T09:00:00+01:00 464 it 1° Follonica Motorshow, un rally per la solidarieta' PT2M /media/images/IMG-20211022-WA0009.jpg /media/images/IMG-20211022-WA0009.jpg Maremma News Follonica, Sun, 11 Feb 2024 09:00:00 GMT