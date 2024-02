Sport 1° Follonica Motorshow: è iniziato il conto alla rovescia per il rally della solidarietà 17 febbraio 2024

17 febbraio 2024 192

192 Stampa

Gianni Mancini

Follonica: Si accendono i motori, sta per andare in scena il rally della solidarietà, ovvero il 1° Follonica-Motorshow, la nuova manifestazione motoristica organizzata dalla scuderia automobilistica Maremma Corse 2.0 nel format Formula Challenge Sperimentale, in programma al Palagolfo di Follonica nei giorni 24b e 25 febbraio.

Sono questi gli ultimi giorni per iscriversi le quali si chiuderanno lunedì 19 febbraio. L'evento guarda alla solidarietà, parte dell'incasso verrà devoluto ad associazioni di volontariato del territorio. Organizzata anche l'iniziativa “ Rally e Solidarietà”, proposta che permetterà al pubblico di vivere dall'interno di un'auto da competizione tutta la vivacità del motorsport, nelle fasi extra-gara. Per queste due giornate di agonismo e spettacolarità, aperte alle vetture da rally moderne e storiche , da slalom, formula challenge, e prototipi, esemplare conformi ai rispettivi regolamenti di settore di appartenenza. In riva al golfo sale la febbre, febbre da rally, per un pubblico dal palato sopraffino, molto vicino al grande evento, che svolge ogni anno, il Trofeo Maremma che quest'anno festeggia il 48 anno di vita, ideato da patron Paolo Santino, autentico nocchiero da sempre dell'evento, che recentemente era riuscito a riprendersi l'etichetta di gara internazionale. La manifestazione si snoderà su tre percorsi diversi, disegnati dalla Maremma Corse 2.0: “ Follos”, “Leopolda”, “Sprint” tutti sui quali sarà distribuito un chilometraggio totale di ben 19,800 metri e che godranno dell'accensione dei motori nella giornata di sabato 24 febbraio, con il Warm Up previsto dalle ore 13,00 alle ore 15,30. Nove i passaggi totali, tre ripetuti per tre volte nei due giorni di gara, con partenza ogni minuto. Sabato 24 febbraio si correrà in tre occasioni con start alle ore 18,00 e chiusura dei duelli alle ore 20,00, domenica 25 febbraio si tornerà a gareggiare dalle ore 8,45 con termine della competizione alle ore 18,00 dopo altre sei sfide. Il paddok verrà allestito all'interno dell'area Palagolfo, location dove troverà spazio una serie di eventi collaterali tra i quali spicca la Rally e Solidarietà”, proposta che permetterà al pubblico di vivere dall'interno di un auto da competizione tutta la vivacità del motorsport , nelle fasi extra gara. Parte dell'incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficienza alle associazioni di volontariato cittadine. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al sito ufficiale della scuderia Maremma Corse 2.0. (foto Marco Ferretti)

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport 1° Follonica Motorshow: è iniziato il conto alla rovescia per il rally della solidarietà 1° Follonica Motorshow: è iniziato il conto alla rovescia per il rally della solidarietà 2024-02-17T08:30:00+01:00 407 it Ultimi giorni per iscriversi, c'è tempo fino a lunedì 19 febbraio. PT2M /media/images/111-GAV-Rally-Maremma-2020-2003DSC-4311.jpg /media/images/thumbs/x600-111-GAV-Rally-Maremma-2020-2003DSC-4311.jpg Maremma News Follonica, Sat, 17 Feb 2024 08:30:00 GMT