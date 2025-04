Cultura 1 e 2 Maggio il reggae veneziano sbarca in Maremma 27 aprile 2025

Dreghe e i Fioi in concerto a Campagnatico e Alberese Grosseto: Il gruppo reggae Dreghe e i Fioi, tra le voci emergenti più vibranti della scena veneziana, arriva in Maremma con due appuntamenti imperdibili del tour Venexian Fora Casa, portando ritmo, messaggi sociali e dialetto lagunare nelle campagne grossetane. 1 MAGGIO – Campagnatico Dalle ore 11:00 Campo sportivo

Evento organizzato da ASD Campagnatico Arcille – Circolino La Doce

Il concerto dei Dreghe e i Fioi inizierà intorno alle ore 16:00 Programma della giornata: Brace e bar aperti tutto il giorno, cibi vegetariani e vegani

Graffiti live painting

Dj set reggae/dub con Babylon Fall, Matt Allarm, Uncle G e Digital Roots

Tutto sarà amplificato dal Tiburzi Sound System 2 MAGGIO – Alberese Ore 21:30 presso il Campo sportivo comunale Oliviero Francioli

Evento organizzato dalla Polisportiva Alberese, nell’ambito della Festa della Vacca Maremmana

Il concerto dei Dreghe e i Fioi inizierà alle 21:30 Sarà attivo lo stand gastronomico con bar Prima e dopo il concerto, dj set reggae/dub a cura di Uncle G e Digital Roots Chi sono Dreghe e i Fioi Nati a Venezia nell’estate del 2017, Dreghe e i Fioi hanno saputo unire reggae, impegno sociale e dialetto veneto, affermandosi come una delle realtà più fresche e originali della scena indipendente. Dopo anni di attività live e la partecipazione a festival come il One Love Reggae Reunion, nel 2024 pubblicano il loro primo album: VENEXIAN FORA CASA, un viaggio musicale tra sonorità roots e dub, con testi che raccontano – tra critica e amore – la realtà veneziana. Info e booking: dregheeifioi@gmail.com Eventi patrocinati dai Comuni ospitanti e organizzati in collaborazione con realtà associative locali.

