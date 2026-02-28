Incontro pubblico a Grosseto per la proposta di legge 'Non più di 20 per classe': migliorare la scuola italiana

A Grosseto l’on. Elisabetta Piccolotti e Alessandra Vegni per la proposta di legge “Non più di 20 per classe”. Giovedì 5 marzo incontro pubblico alla Sala CGIL

Grosseto: Sarà un appuntamento di particolare rilievo quello in programma giovedì 5 marzo alle ore 17.30 presso la Sala CGIL (piano terra), in via Repubblica Dominicana 80D/G a Grosseto, che vedrà la partecipazione dell’on. Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi Sinistra, e di Alessandra Vegni, rappresentante della CGIL Scuola Grosseto.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare “Non più di 20 per classe”, una misura concreta per migliorare la qualità dell’insegnamento, garantire maggiore inclusione e contrastare il sovraffollamento delle aule.

La presenza dell’on. Piccolotti rappresenta un’importante occasione di confronto diretto con il Parlamento su una proposta che punta a incidere strutturalmente sull’organizzazione della scuola italiana. La deputata illustrerà i contenuti della legge e le prospettive politiche dell’iniziativa.

Accanto a lei, Alessandra Vegni, punto di riferimento della CGIL Scuola sul territorio, che porterà il contributo e la voce del mondo della scuola, evidenziando le criticità legate alle classi sovraffollate e le ricadute concrete su studenti, docenti e personale scolastico. Il suo intervento offrirà una lettura sindacale e territoriale della proposta, collegando l’iniziativa legislativa ai bisogni reali delle comunità scolastiche.

Interverranno inoltre Nicola Menale, segretario provinciale SI/AVS Grosseto, Paolo Rustici, docente scuola dell’infanzia, Paola Della Santina, docente scuola secondaria di II grado, Modera Luca Angeli, docente scuola secondaria di I grado.

Durante l’incontro sarà possibile firmare per sostenere la proposta di legge.

Un momento di confronto che unisce rappresentanza parlamentare, sindacale e professionale per rimettere al centro la qualità della scuola pubblica.



