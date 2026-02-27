Referendum: inizia la campagna per il Sì di Azzurro Donna, incontri in Piazza Socci e nel territorio per informare e discutere

Grosseto: Parte la campagna informativa per il referendum a favore del Sì, promossa dal Comitato Azzurro Donna, in collaborazione con Forza Italia, Giovan Forza Italia Provinciale Grosseto, Azzurro Donna Provinciale e i Comitati Cittadini per il Sì.

Gli incontri si terranno in Piazza Socci Grosseto:

28 febbraio, dalle 10:00 alle 13:00

7 Marzo Castel del Piano

10 Marzo Monte Argentario

14 marzo, dalle 10:00 alle 13:00

Perché votare Sì: garantisce un giudice davvero terzo e imparziale; rafforza il diritto di difesa e l’equilibrio tra accusa e difesa; supera la commistione tra chi accusa e chi giudica; avvicina l’Italia ai modelli delle democrazie liberali europee.

I comitati invitano tutti i cittadini interessati a partecipare per informarsi, confrontarsi e comprendere meglio le ragioni del Sì. «Sarà un’occasione importante di confronto e partecipazione – spiegano spiegano Il presidente del Comitato per il sì Ad Carla Novembri e Ludovico Baldi Coordinatore comunale Forza Italia Giovani –. Crediamo che sia fondamentale creare spazi di dialogo aperto e rispettoso, in cui ogni cittadino possa porre domande, esprimere dubbi e ricevere chiarimenti. Solo attraverso un’informazione completa e trasparente è possibile compiere una scelta consapevole e responsabile».

