Politica, lista “L’Alternativa: “Tredici anni di promesse, zero progetti per le frazioni”

Castiglione della Pescaia: “Sono passati tredici anni e nelle frazioni di Vetulonia, Tirli e Buriano non è stato realizzato un solo intervento strutturale degno di questo nome. Solo annunci, conferenze stampa e parole. Tante parole. Il Partito Democratico castiglionese governa da oltre un decennio. L’attuale sindaco è stato vicesindaco per dieci anni e da tre anni guida l’amministrazione. Eppure, per le frazioni, il bilancio resta desolante", scrivono dalla lista "L'Alternativa".

Questo quanto denuncia la lista "L'Alternativa".

Buriano

"Il terrazzo fantasma. Promesso più volte al Circolino della frazione, annunciato in più occasioni. Risultato: mai realizzato. Stanze di Piazza Indipendenza Nessuna ristrutturazione, nonostante fosse prevista nel programma. Messa in sicurezza dei lavatoi e ripristino della strada adiacente Scomparsa dai radar. Garage comunali promessi, ma mai pervenuti".

Tirli

Il parcheggio che non c’è

Un parcheggio pubblico atteso da anni, più volte annunciato. Tutto rimasto sulla carta.

Vetulonia

"Parcheggio pubblico e Casa del Popolo. Anche qui, promesse e annunci: nessun intervento concreto sul parcheggio. La ristrutturazione dell’ex Casa del Popolo? Mai avviata. Asfaltatura della strada comunale Scala Santa ancora in attesa. Il parco giochi smantellato. L’unico spazio centrale di socialità è stato rimosso dal cuore del paese e spostato vicino agli impianti sportivi, in un’area priva di marciapiedi. Un trasferimento che aumenta i rischi per bambini e mamme e impoverisce ulteriormente il centro storico. Impianti sportivi e parco giochi entrambi in stato di abbandono".

"Manutenzioni: solo sotto pressione. Gli interventi ordinari sono praticamente assenti. Quando qualcosa si muove, accade solo dopo le numerose PEC inviate dall’Alternativa o dopo le insistenti segnalazioni dei cittadini. Pulizia dei sentieri? Promessa. Sistemazione della segnaletica? Promessa. Risultati? Nessuno".

"Medici nelle frazioni: zero soluzioni politiche. Nonostante l’amministrazione avesse messo a disposizione l’ambulatorio a Castiglione a prezzi simbolici — leva importante per negoziare una presenza stabile — non è riuscita a ottenere alcuna continuità del servizio medico nelle frazioni. Un’altra occasione persa".

"Un’amministrazione forte con i deboli e debole con i forti. Zero progettazione, zero bandi Nessuna progettazione pronta per intercettare fondi pubblici, nessuna visione, nessuna programmazione. A Punta Ala gli ultimi interventi significativi risalgono all’epoca dell’amministrazione Faenzi. Da allora, il vuoto".

"Assenti nelle frazioni. In tre anni né il sindaco né gli assessori si sono presentati con continuità nelle frazioni. Nessun confronto vero, nessuna presenza costante. Iniziano adesso….meglio tardi che mai (forse). Durante la campagna elettorale, a Punta Ala, per rispondere alle critiche sulla sua scarsa operatività da vicesindaco, l’attuale primo cittadino dichiarò: «Fino ad ora ero la scopa e non il manico.» Ebbene, dopo tre anni di mandato, del “manico” non c’è traccia. E ormai se ne sono accorti tutti. Come insegna il cinema: «Le parole sono importanti.» – Palombella Rossa”, termina lista “L’Alternativa".



