Fratelli d'Italia Castiglione della Pescaia denuncia affissioni abusive sul territorio comunale

Castiglione della Pescaia: Fratelli d'Italia Castiglione della Pescaia esprime forte indignazione per la presenza, in diverse zone del territorio comunale di Castiglione della Pescaia, di manifesti politici affissi in modo irregolare, anche su alberi e spazi non autorizzati.

«Tali comportamenti - si legge nella nota - rappresentano una violazione delle norme vigenti in materia di propaganda elettorale, oltre che una mancanza di rispetto verso il decoro urbano e l’ambiente. Riteniamo inaccettabile che, mentre si chiede ai cittadini il rispetto delle regole, vi sia chi le ignora deliberatamente per fini politici. Il rispetto della legalità deve essere un principio valido per tutti, senza eccezioni. Per questo motivo, chiediamo l’immediato intervento delle autorità competenti affinché vengano rimossi i manifesti abusivi e siano individuati i responsabili».



