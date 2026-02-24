Potenziamento Ospedale di Orbetello: "Più OSS e meno esternalizzazioni per migliorare i servizi sanitari"

Orbetello: «Occorre potenziare gli organici degli OSS (operatori socio-sanitari) presso l’Ospedale di Orbetello, soprattutto nei reparti più delicati e strategici, come l’area medica, il pronto soccorso e il settore emergenze». Lo afferma, in un documento inviato anche al segretario regionale di Firenze del Movimento Cristiano Lavoratori, Pierandrea Vanni, e al segretario provinciale, Gian Luigi Ferrara, la sezione di Orbetello e della Costa d’Argento del Movimento Cristiano Lavoratori Italiani.

«Più assunzioni dirette e meno affidamenti esterni», sottolinea il Movimento. «Le esternalizzazioni non sempre migliorano i servizi e, troppo spesso, gli addetti percepiscono retribuzioni molto basse». L’MCL chiede inoltre il potenziamento di tutti gli ambulatori specialistici e la riduzione dei tempi di attesa attraverso l’attivazione di piani straordinari. Se vuoi, posso anche adattarlo in versione più giornalistica, più istituzionale oppure più sintetica.

A questo ordine del giorno si associa il Gruppo Civico Insieme per Orbetello, coordinato da Mauro Pettini.