Portiglioni nel degrado: asfalto a pezzi e cumuli di verde abbandonati, Scarlino nel Cuore chiede intervento immediato

Scarlino: Il gruppo consiliare "Scarlino nel Cuore" rende pubbliche le immagini scattate durante un sopralluogo effettuato ieri mattina nella località Portiglioni, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai residenti stanchi dell'incuria.

"Le immagini che abbiamo raccolto non lasciano spazio a interpretazioni," dichiarano i rappresentanti di Scarlino nel Cuore. "Abbiamo documentato cumuli di sfalci e rami abbandonati proprio accanto alle isole ecologiche e lungo i bordi delle strade, lasciati lì a degradare. Ancora più preoccupante è lo stato del manto stradale: l'asfalto in prossimità di diversi chiusini è visibilmente ceduto, creando avvallamenti e buche che rappresentano un pericolo reale per la sicurezza stradale."

Il gruppo evidenzia come l'abbandono colpisca diversi aspetti del decoro urbano: "Dalla segnaletica stradale ormai sommersa dalla vegetazione incolta alle scritte che imbrattano strutture tecniche trascurate, Portiglioni sembra essere uscita dai radar della manutenzione ordinaria. I cittadini che risiedono in questa zona pagano le tasse e hanno il diritto di vedere il proprio quartiere curato e sicuro."

"Chiediamo un intervento immediato di pulizia straordinaria e il ripristino dei punti stradali più critici," conclude il gruppo consiliare. "Il territorio non ha bisogno di annunci, ma di cura costante. Queste foto sono la prova che la manutenzione a Portiglioni è ferma da troppo tempo."



