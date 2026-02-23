Ucraina sotto attacco: 4 anni di guerra, Grosseto in piazza per la libertà

Ucraina, a quattro anni dall’invasione russa "Azione Grosseto" scende in piazza. Il Segretario Grassi: "Fianco a fianco con il popolo ucraino"

Grosseto: A quattro anni dall’inizio della brutale e ingiustificata invasione russa ai danni dell'Ucraina, Azione Grosseto ha partecipato alla manifestazione cittadina per ribadire il proprio sostegno incondizionato alla resistenza del popolo ucraino e alla difesa dei valori democratici europei.

"È stato un vero onore scendere in piazza a Grosseto insieme a tanti concittadini", dichiara Francesco Grassi, Segretario provinciale di Azione. "Vedere la nostra comunità unita, a distanza di ben quattro anni dallo scoppio del conflitto, è un segnale politico e umano fondamentale. La stanchezza o l'abitudine non devono in alcun modo prendere il sopravvento: la lotta dell'Ucraina è la lotta di tutta l'Europa per la libertà, la sovranità e il rispetto del diritto internazionale".

Il Segretario provinciale sottolinea l'importanza di non voltarsi dall'altra parte e di continuare a tenere alta l'attenzione pubblica. "La pace giusta – prosegue Grassi – si costruisce solo supportando attivamente chi difende la propria casa, la propria vita e la propria democrazia dall'aggressione militare".







