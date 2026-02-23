Orbetello: appello urgente per la messa in sicurezza della Strada Regionale. Una situazione di incuria non più giustificabile

Orbetello: Il gruppo civico Insieme per Orbetello lancia un appello urgente per la messa in sicurezza della strada regionale che da Orbetello Scalo conduce fino alla diga.

«È urgente che si provveda quanto prima alla sistemazione dell’asfalto» sollecita il gruppo, evidenziando come la percorrenza dei veicoli sia oggi particolarmente difficoltosa e, in alcuni tratti, addirittura pericolosa. Basti pensare agli scossoni ai mezzi di soccorso. Eppure si paga una specifica tassa per le strade e la loro manutenzione. Buche, dislivelli, cedimenti del manto stradale, mancata manutenzione delle fossette laterali e delle canalette di scolo rendono la viabilità problematica per automobilisti e motociclisti. «Una situazione di totale incuria che non è più giustificabile» sottolineano i rappresentanti civici.

«Restiamo il sud del sud della Toscana e questo non va bene» afferma il gruppo coordinato da Mauro Pettini, che sollecita inoltre un intervento urgente di manutenzione anche sul tratto orbetellano della Strada Statale 1 Via Aurelia, chiedendo lavori straordinari e ben strutturati. Tra le altre criticità segnalate, Pettini indica la necessità di rimuovere con urgenza il manufatto di arte moderna collocato sul lungolaguna di Levante, oltre alla realizzazione di almeno due bagni pubblici nel centro storico cittadino.

Il gruppo civico ribadisce dunque la richiesta di interventi concreti e tempestivi per garantire sicurezza, decoro urbano e servizi adeguati alla comunità di Orbetello.