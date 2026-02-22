MCL Orbetello: Appello per potenziamento Ospedale San Giovanni di Dio prima della stagione turistica

Il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) di Orbetello e della Costa d’Argento interviene in vista dell’approssimarsi della stagione primaverile e del ponte di Pasqua, periodo che tradizionalmente segna l’avvio della stagione turistica e rappresenta un vero e proprio banco di prova per il territorio.

Orbetello: La Sezione di Orbetello del MCL rivolge un appello alle autorità governative nazionali e regionali affinché venga predisposto un piano straordinario per il potenziamento del personale medico e tecnico dell’Ospedale Civile San Giovanni di Dio.

In una nota stampa, l’associazione richiama l’attenzione in particolare su alcuni reparti strategici, come il pronto soccorso, i servizi di accoglienza e gestione dei codici bianchi, nonché i servizi di radiologia ed ecografia.

Secondo il MCL, è inoltre necessario rafforzare la specialistica, ridurre i tempi di attesa e agevolare l’accesso dei cittadini, in particolare dei pensionati, alle prestazioni sanitarie e ambulatoriali.

L’obiettivo è garantire un servizio sanitario adeguato all’incremento della popolazione che si registra nei mesi primaverili ed estivi, assicurando efficienza, tempestività e qualità dell’assistenza per residenti e visitatori della Costa d’Argento.

La nota sarà trasmessa al Presidente Provinciale Mcl, ingegner Gian Luigi Ferrara ed al Presidente Regionale, dottor Pierandrea Vanni, al Presidente del Gruppo Civico Cattolico " Insieme per Orbetello" coordinato da Mauro Pettini. Analoghe problematiche di carenze e riduzione servizi e personale sono rilevate presso l'Ospedale "Petruccioli" di Pitigliano".