Gabbrielli sulle Mura di Grosseto: "Sicurezza, illuminazione e nuova gestione per valorizzare il patrimonio storico della città"

Il Consigliere comunale Amedeo Gabbrielli parla con l'Assessore Luca Agresti per migliorare la sicurezza e la valorizzazione delle Mura di Grosseto, proponendo una maggiore illuminazione, controlli e gestione autonoma.

Grosseto: Nei giorni scorsi, il consigliere comunale del Comune di Grosseto Amedeo Gabbrieli, si è confrontato con l’Assessore Luca Agresti per discutere su alcune iniziative importanti per la valorizzazione e la sicurezza delle Mura di Grosseto.

"Desidero ringraziare l’Assessore - dice Gabbrielli - per la disponibilità dimostrata e per aver accolto con attenzione le proposte avanzate. Anche durante l’ultimo Consiglio comunale ha richiamato quanto emerso nel nostro confronto, evidenziando che è attualmente in corso una verifica di fattibilità, in raccordo con la Soprintendenza regionale alle Belle Arti, per un progetto di potenziamento dell’illuminazione lungo il percorso delle Mura.

Ringrazio Gianluigi Ferrara, Camilla Terrosi e l’Avv. Barbara Chelli per il prezioso lavoro svolto nella fase di elaborazione e approfondimento delle proposte che successivamente ho presentato.

Nel corso dell’incontro abbiamo posto l’attenzione su due aspetti fondamentali:

Sicurezza – È necessario garantire una maggiore illuminazione lungo l’intero tracciato, intensificare i controlli anche mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza e valutare, ove possibile, la chiusura di alcuni settori in determinati orari, al fine di prevenire episodi di violenza e situazioni di pericolo.

– È necessario garantire una maggiore illuminazione lungo l’intero tracciato, intensificare i controlli anche mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza e valutare, ove possibile, la chiusura di alcuni settori in determinati orari, al fine di prevenire episodi di violenza e situazioni di pericolo. Gestione e valorizzazione – Abbiamo discusso la possibilità di rendere più autonoma e strutturata la gestione delle Mura, attraverso l’accesso a bandi europei e il coinvolgimento di sponsor privati, così da disporre di risorse dedicate alla manutenzione, alla programmazione di eventi e allo sviluppo di iniziative culturali.

Le Mura - afferma il consigliere Amedeo Gabbrielli - non devono rappresentare soltanto un luogo sicuro, ma uno spazio vivo, dinamico e pienamente fruibile. Per questo abbiamo proposto di promuovere eventi che coinvolgano associazioni sportive e culturali, mercatini tematici, iniziative didattiche per le scuole e attività di scienze motorie all’aperto.

In questo modo, le Mura possono diventare un autentico punto di incontro per cittadini, studenti e turisti: un luogo in cui sport, cultura e socialità si integrano in un progetto condiviso di comunità.

Sono convinto che, lavorando in sinergia con l’Amministrazione, Grosseto possa valorizzare le proprie Mura non solo come patrimonio storico di straordinario valore - conclude Amedeo Gabbrielli - , ma come spazio vitale e identitario per l’intera collettività".



