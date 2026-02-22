Elezioni Provincia di Grosseto: la lista di Limatola è pronta, scopri i candidati

La lista 'La Provincia in Comune' sostiene Francesco Limatola come Presidente di Grosseto con 10 candidati da vari comuni.

Grosseto: Ecco tutti i candidati della lista che sosterrà la conferma di Francesco Limatola come Presidente della Provincia di Grosseto. Le consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio della Provincia di Grosseto sono indette per il 15 marzo 2026, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, presso il seggio elettorale unico costituito nel Palazzo Aldobrandeschi a Grosseto,

Ricordiamo che si tratta di un'elezione di secondo livello e cioè che non votano i cittadini ma i consiglieri e i sindaci eletti nei 28 consigli comunali della provincia di Grosseto. Ogni eletto è portatore di un quorum di voti ponderato in base alla popolazione.

L'elenco dei candidati: