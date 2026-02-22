Centrodestra unito: Andrea Casamenti candidato presidente Provincia Grosseto, sfida elettorale importante

Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello, è stato candidato alla presidenza della Provincia di Grosseto da forze di centrodestra.

Grosseto: Casamenti ricopre attualmente la carica di Sindaco del Comune di Orbetello ed è una figura civica indipendente, con una solida storia politica e amministrativa nell’area del centrodestra, pur non essendo iscritto ad alcun partito da oltre quindici anni.

A sottoscrivere la sua candidatura sono stati Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Nuovo Millennio, insieme a numerosi rappresentanti civici e indipendenti provenienti dai Consigli comunali del territorio provinciale.

"La mia riconosciuta civicitá – afferma Andrea Casamenti – mi consente di avere le caratteristiche e la forte determinazione per rappresentare non solo il centrodestra ma anche tutti quegli amministratori moderati, civici e indipendenti che operano quotidianamente nei Consigli comunali della Provincia di Grosseto. L’obiettivo, pertanto, è dare voce a un’area ampia, concreta e responsabile, capace di lavorare unita nell’interesse dei territori".

Casamenti ha inoltre voluto ringraziare le forze politiche che hanno sostenuto la sua candidatura: "Ringrazio sinceramente i partiti e tutti gli amministratori che hanno riposto fiducia in me, in quella che si preannuncia come una competizione elettorale molto importante per il futuro di tutti. È una responsabilità che accolgo con grande senso del dovere e all'insegna dello spirito di squadra. Come sempre, insieme punteremo sulla concretezza, sui temi e sulle esigenze vere dei cittadini, che anni attendono risposte che ancora non sono arrivate".



