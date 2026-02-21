Ormeggi a canone agevolato, presto il bando di assegnazione per Santa Liberata e Talamone

Il Comune di Orbetello annuncia il bando di assegnazione degli ormeggi a canone agevolato nel canale di Santa Liberata e nel fossino di Talamone, con investimenti per il potenziamento del servizio e agevolazioni per i fruitori.

Orbetello: «Siamo al lavoro – spiega Poccia – per approntare il bando di assegnazione degli ormeggi a canone agevolato del canale di Santa Liberata e del fossino di Talamone, alla scadenza dei due anni dal bando precedente. L'assegnazione, come di consueto, sarà valida per i prossimi due anni e prevediamo di confermare il numero dei posti barca disponibili sia per i residenti del Comune di Orbetello che per quelli di Monte Argentario, sia, per quanto riguarda Talamone, per i non residenti».

«Come amministrazione – chiarisce l'assessore – abbiamo investito molto sul potenziamento degli ormeggi, acquisendo i pontili, aggiungendo un nuovo modulo e prevedendo un ulteriore pontile che sarà posizionato una volta approvato il piano operativo. Abbiamo inoltre eliminato l'Isee rispetto al calcolo del pagamento del posto barca, agevolando ulteriormente i fruitori degli ormeggi, alcuni dei quali si erano trovati a dover rinunciare al posto barca in quanto divenuto troppo oneroso. Con il nuovo sistema, invece, in molti sono tornati a richiedere l'assegnazione e, per il momento, siamo sempre riusciti a soddisfare l'utenza e siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti».

«E' importante sottolineare, inoltre – aggiunge in conclusione il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – che il nuovo modulo andrà a incrementare il numero dei posti barca dedicati ai cittadini di Monte Argentario, come da impegni presi durante i numerosi incontri avvenuti con l'amministrazione comunale del promontorio. Una promessa che intendiamo mantenere visti i rapporti di collaborazione che, come amministrazione, coltiviamo con i territori limitrofi, in particolar modo con Monte Argentario, con cui condividiamo numerosi interessi in diversi ambiti».



