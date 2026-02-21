Maltempo: Coldiretti Toscana lancia l'allarme, Noi Moderati chiede deroga Pac per salvare agricoltori

Grosseto: “L’appello lanciato da Coldiretti Toscana non può restare inascoltato”. Il commissario provinciale di Noi Moderati, Daniele Brogi, interviene sulla difficile situazione che sta colpendo il mondo agricolo a causa del maltempo persistente, che sta impedendo a molte aziende di rispettare gli impegni previsti dalla Pac, la Politica Agricola Comune, con il rischio concreto di mancati pagamenti e sanzioni.

“Gli agricoltori della nostra provincia – spiega Brogi – stanno affrontando una condizione straordinaria, che richiede risposte altrettanto straordinarie. Le piogge continue e l’impossibilità di accedere ai terreni stanno compromettendo semine, lavorazioni e programmazione aziendale. Non è pensabile che, oltre al danno, debbano subire anche la beffa di penalizzazioni burocratiche. Già si trovano con concimi e sementi acquistati e pagati che, probabilmente, non potranno essere utilizzati”. Brogi sostiene quindi la richiesta di Coldiretti di una deroga immediata agli obblighi Pac, da parte della Regione e dell’Unione Europea.

“È una misura di buon senso necessaria per evitare che un comparto, già messo a dura prova, venga ulteriormente indebolito -sostiene- L’agricoltura non è solo un settore produttivo, ma è presidio del territorio, tutela dell’ambiente, identità della Maremma. Difenderla significa difendere l’economia e la coesione sociale della nostra provincia”. Il commissario di Noi Moderati invita infine tutte le istituzioni locali e nazionali a fare fronte comune. “Serve un intervento rapido, coordinato e concreto -conclude Daniele Brogi- Noi Moderati è al fianco degli agricoltori e continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a garantire loro sostegno, certezze e prospettive”.