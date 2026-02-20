Follonica: Convocato il Consiglio comunale il 27 febbraio 2026

Seduta alle ore 9.00 in Sala consiliare: all’ordine del giorno bilancio, IMU, lavori pubblici e mozioni
Follonica: Su disposizione del Presidente del Consiglio Aloisi Alberto è stato convocato il Consiglio Comunale per il giorno 27 Febbraio 2026 alle ore 09.00 che si terrà in presenza presso la Sala Consiliare.
Di seguito Ordine del Giorno:
- Proposta n. 19 - processo verbale seduta consiglio comunale 22.12.2025 – approvazione.
- Comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.
- Domanda d'attualità prot. 6193 del 17.02.2026 - "utilizzo dell’università libera dell’età per iniziative di carattere, politico-referendario" trasmessa da parte dei consiglieri e consigliere iorgieri Mirjam, Pecorini Andrea, Stella Francesca, Emanuele Betti e Francesco Ciompi.
- Domanda d’attualita’ prot. 6272 del 18.02.2026 – perdita e mancata conferma di manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale nel calendario 2026 trasmessa da parte dei consiglieri e consigliere Giorgieri Mirjam, Pecorini andrea, Stella Francesca, Emanuele Betti e Francesco Ciompi.
- Interrogazione n. 20 – equilibrio tra verde urbano, area mercatale e futuro dell’area del depuratore presentata dal consigliere Manni Giacomo prot. 6237 del 18.02.2026
- Proposta n.17/2026 - modifiche al regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- Proposta n. 10/2026 imposta municipale propria - Imu - approvazione aliquote anno imposta 2026
- Proposta n. 14 /2026 - approvazione del programma triennale lavori pubblici annualita' 2026-2028
- Proposta n. 15/2026 - approvazione del documento unico di programmazione - d.u.p. 2026-2028
- Proposta n. 16/2026 - bilancio di previsione 2026-2028 – approvazione
- Mozione n. 12 – sulla richiesta di proroga dell’ autorizzazione al rigassificatore di piombino sul mancato rispetto del memorandum del 2022, sulle responsabilita’ del governo e sulla tutela del territorio del golfo di follonica
- Mozione n. 21 – indirizzi strategici sull’utilizzo del gettito dell’imposta di soggiorno e sul rafforzamento delle politiche turistiche comunali prot. 2634 del 18.02.2026 trasmessa dal consigliere Manni Giacomo.
- Odg - solidarieta’ verso forze dell’ordine prot. N. 4532 del 05-02-2026 presentato dal consigliere Stefano Boscaglia.
E' possibile seguire il Consiglio comunale in streaming accedendo al canale Youtube del comune: https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams