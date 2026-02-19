Milleproroghe, Lega: "Risultato concreto per il lavoro portuale"

Roma: “Un altro risultato concreto della Lega a sostegno dei lavoratori e delle imprese dei porti. Con l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe, viene rafforzato e prorogato il buono portuale, estendendone l’operatività fino al 2027 e ampliandone in modo significativo l’efficacia. La misura incrementa le risorse disponibili, aumenta gli importi dei contributi e allarga la platea dei beneficiari, sostenendo la formazione, il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali, oltre agli investimenti in organizzazione, digitalizzazione e sostenibilità delle imprese portuali. Si tratta di un intervento mirato che risponde alle reali esigenze del cluster portuale, valorizza il lavoro, rafforza la competitività dei nostri scali e garantisce una programmazione di lungo periodo per aziende e occupazione. La Lega conferma così il proprio impegno concreto per l’economia del mare, i porti e chi ogni giorno lavora per far crescere il sistema logistico e produttivo del Paese”. Così i parlamentari della Lega, Manfredi Potenti e Francesco Bruzzone.



