Segreteria Provinciale PCI: "La viabilità sicura resta una chimera"

Grosseto: «La viabilità resta uno dei punti più dibattuti e inseriti puntualmente nei programmi delle campagne elettorali - dichiara per la Segreteria Provinciale del PCI Daniele Gasperi - e che, dopo, finiscono nel dimenticatoio del territorio, lasciando i cittadini nelle loro difficoltà croniche. Chi percorre il tratto della SS 223, tra Civitella ed Iesa, può rendersi conto delle difficoltà che si presentano: buche, strettoie, segnalazioni orizzontale insufficiente, che, soprattutto con la pioggia, e l'oscurità, aumentano la pericolosità e la sicurezza degli automobilisti. Ovviamente la gestione dell'ammodernamento e la manutenzione, vengono a mancare per quelle che sono le priorità di un amministrazione oculata dei principi e dei diritti dei territori, che subiscono penalizzazioni anche nel settore socio-economico. Evidentemente si sta ancora usando il metodo dei piccoli passi e delle decisioni rimandate per poi usarle in nuove tornate elettorali. Come PCI ci preme sottolineare e ribadire, che di fronte alla pericolosità e alla sicurezza, non si debba aspettare, ma agire concretamente e chiediamo a chi di competenza, di promuovere un'azione consistente verso coloro che sono preposti ai lavori».



